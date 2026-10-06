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漢堡王：買一送一優惠券！1+1自由配49元起、4件套餐109元

買一送一！

1+1自由配49元起！

兩堡99元！

套餐109元起！

▲漢堡王「購堡嘉年華」優惠券快按右鍵存下來，想吃就有好康。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

漢堡王「國王辣雞腿堡」升級加入常態菜單！限定川椒辣雞腿堡也開賣

▲漢堡王「國王辣雞腿堡」升級加入常態菜單。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

Popeyes：「勁脆雞柳捲」新品登台！肯瓊、檸香、甜辣3口味

點均一價115元、套餐184元起。



Popeyes2025年在美國推出期間限定CAJUN CRAVERS，受到消費者歡迎熱賣，於 2026年正式回歸並升格為常態菜單；現在台灣也同步開吃。



▲Popeyes「勁脆雞柳捲」新品，肯瓊、檸香、甜辣3口味台灣開賣。（圖／Popeyes popeyes.com.tw）



10月雙十國慶連假速食優惠別錯過！漢堡王表示，12大買一送一「購堡嘉年華」優惠券快收下，1+1自由配49元起、兩堡99元、4件套餐109元，整張現省2991元推薦；全新升級「國王辣雞腿堡」新品加入常態菜單開賣，還有期間限定「川椒辣雞腿堡」口味。Popeyes表示，「勁脆雞柳捲」新品開賣肯瓊、檸香、甜辣3口味一次整理。漢堡王10月1日至11月15日，開吃「購堡嘉年華」優惠券，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理亮點優惠必吃菜單：◾️◾️推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。◾️、平均一顆漢堡50元有找。◾️推薦優惠券可以吃到11月中，整張現省2991元！提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。漢堡王表示，「國王辣雞腿堡」新品全新升級，原塊雞肉經天然辛香料醃製、再搭配新鮮番茄和生菜，今10月6日起加入常態菜單開賣；推薦嗜辣控還可嚐鮮期間限定口味「川椒辣雞腿堡」。，銷售至11月2日。Popeyes台灣也吃得到全新「勁脆雞柳捲」系列！即日起推出「勁脆雞柳捲」新品，一次帶來「肯瓊辣脆、檸香爽脆、甜辣勁脆」3款口味，單