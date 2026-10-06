退休族抗通膨防護再加碼！受物價漲幅推升影響，勞保局依最新 CPI 走勢估算，2027 年將有 2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020、2021 及 2023 年等 9 個請領年度累計漲幅突破 5% 門檻，超過 107 萬名退休族可望加薪。除了被動調漲，專家揭密若善用「展延請領」與「勞退自提 6%」兩招雙層領法，月領退休金更可一舉衝破 8 萬 2,000 元。
🟡累計物價漲幅破5%！9個請領年度估將調升
依據《勞工保險條例》規定，當作為計算基準的消費者物價指數（CPI）累計漲跌幅達到正負 5% 時，勞保年金就會啟動隨同調幅機制。這 9 個請領年度目前採用的 CPI 基準數值為 105.51，若依主計總處預測今年全年 CPI 漲幅 2.04% 換算，累計漲幅達 5.99%；即使僅看前 8 個月平均，累計漲幅亦達 5.52%，雙雙突破 5% 法定調整門檻，預計 2027 年正式啟動調升。以月領 2 萬者為例，調整後每月可增加 1,198 元；月領 4 萬的高薪族每月更能直接加薪 2,396 元。
🟡專家揭密雙層領法！靠簡單兩招月領破8.2萬
除了被動等待物價調漲，想極大化退休金的勞工，更可主動靠「簡單兩招」打造高額雙層終身俸：
第一招：勞保「展延請領」衝出 5.2 萬
勞保年金投保年資滿 15 年即可於法定年齡請領。若具備超長年資，且滿 65 歲後啟動「展延請領」，每延後 1 年請領可多給 4%，最多延後 5 年即可強制讓年金增給 20%，成功讓勞保月領天花板衝上 5 萬 2,035 元。
第二招：勞退「自提 6%」累積月領 3 萬
勞退新制為個人專屬帳戶，養成持續「自提 6%」習慣，不僅享有全額免稅，還能參與勞退基金分紅收益。若平均月薪達 5 萬元以上、職涯連續提繳 30 至 35 年並提滿 12%（雇主6%+自提6%），專戶累積本金與收益可讓退休後每月穩領超過 3 萬元。
兩招相加後，每月退休金總領取金額便能輕鬆突破 8 萬 2,000 元，成為退休資產極大化的終極策略。
🟡勞退自提率突破20%！享節稅與時間複利效益
勞保局最新統計顯示，職場「自提退休金」已成主流，勞退自提總人數已跨越 158.3 萬人，自提率高達 20.13%，相當於每 5 位勞工就有 1 人參加自提；其中 50 歲以上的資深勞工自提比例更達 32.38%，即每 3 人就有 1 人自提。勞保局指出，自提除了享免納入薪資扣繳的節稅優惠外，近 5 年勞退基金平均收益率達 10.28%，截至今年 7 月績效更高達 24.58%。自營作業者亦可透過線上申辦自提，越早開始越能發揮時間複利效果。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
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依據《勞工保險條例》規定，當作為計算基準的消費者物價指數（CPI）累計漲跌幅達到正負 5% 時，勞保年金就會啟動隨同調幅機制。這 9 個請領年度目前採用的 CPI 基準數值為 105.51，若依主計總處預測今年全年 CPI 漲幅 2.04% 換算，累計漲幅達 5.99%；即使僅看前 8 個月平均，累計漲幅亦達 5.52%，雙雙突破 5% 法定調整門檻，預計 2027 年正式啟動調升。以月領 2 萬者為例，調整後每月可增加 1,198 元；月領 4 萬的高薪族每月更能直接加薪 2,396 元。
除了被動等待物價調漲，想極大化退休金的勞工，更可主動靠「簡單兩招」打造高額雙層終身俸：
第一招：勞保「展延請領」衝出 5.2 萬
勞保年金投保年資滿 15 年即可於法定年齡請領。若具備超長年資，且滿 65 歲後啟動「展延請領」，每延後 1 年請領可多給 4%，最多延後 5 年即可強制讓年金增給 20%，成功讓勞保月領天花板衝上 5 萬 2,035 元。
第二招：勞退「自提 6%」累積月領 3 萬
勞退新制為個人專屬帳戶，養成持續「自提 6%」習慣，不僅享有全額免稅，還能參與勞退基金分紅收益。若平均月薪達 5 萬元以上、職涯連續提繳 30 至 35 年並提滿 12%（雇主6%+自提6%），專戶累積本金與收益可讓退休後每月穩領超過 3 萬元。
兩招相加後，每月退休金總領取金額便能輕鬆突破 8 萬 2,000 元，成為退休資產極大化的終極策略。
勞保局最新統計顯示，職場「自提退休金」已成主流，勞退自提總人數已跨越 158.3 萬人，自提率高達 20.13%，相當於每 5 位勞工就有 1 人參加自提；其中 50 歲以上的資深勞工自提比例更達 32.38%，即每 3 人就有 1 人自提。勞保局指出，自提除了享免納入薪資扣繳的節稅優惠外，近 5 年勞退基金平均收益率達 10.28%，截至今年 7 月績效更高達 24.58%。自營作業者亦可透過線上申辦自提，越早開始越能發揮時間複利效果。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）