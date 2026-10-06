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鳳凰城太陽前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）在週日面對底特律活塞的熱身賽首戰中，僅上場不到5分鐘就讓所有人回想起他標誌性的火爆球風。他與活塞前鋒柯林斯（John Collins）在籃下爆發激烈肢體衝突，柯林斯甚至一度將手掐在布魯克斯的脖子上，最終雙方皆吞下犯規。這起衝突發生在第一節剩下7分25秒時，兩人在籃下卡位激烈。柯林斯抓下進攻籃板後，布魯克斯朝他揮擊並被吹判個人犯規。柯林斯對此大為光火，立刻上前與布魯克斯對峙，並將手掐住布魯克斯的頸部區域，雙方球員與裁判隨即湧上將兩人拉開。經過漫長的重播回放，裁判最終判給柯林斯一次一級惡意犯規，而布魯克斯則領到一次技術犯規。對於上季看過布魯克斯打球的球迷而言，這個場面並不令人意外。這位老將的NBA生涯就是建立在充滿身體對抗的防守、喋喋不休的垃圾話以及激怒對手的傾向上。他上個賽季共領到全聯盟最多的17次技術犯規並因此遭到禁賽，其生涯至今已累積6次禁賽紀錄。太陽球團對布魯克斯的火爆性格了然於胸。太陽先前在杜蘭特（Kevin Durant）交易案中從休士頓火箭換來布魯克斯，並見證他成為球隊文化重塑的核心人物之一。上季他出賽56場，繳出生涯新高的場均20.2分，幫助太陽重返季後賽。今年8月，太陽以一紙3年7300萬美元的延長合約將他留在陣中直到2029-30賽季。太陽總經理格雷格里（Brian Gregory）當時表示，布魯克斯的強硬、競爭心與職業道德正是球隊精神的縮影。除了場上的火爆衝突，布魯克斯近期的場外風波也再度浮上檯面。他在3月6日因左手骨折缺陣期間，於斯科茨代爾遭警方攔查逮捕，檢方在9月下旬正式對他提出酒駕輕罪指控，預計於10月28日出庭。此外，他還面臨1月份因魯莽駕駛與超速的另一起輕罪指控，預計11月開庭。太陽隊並非花費7300萬美元來改變布魯克斯的本性，他的肢體對抗與挑釁正是這支尋求新面貌的球隊所看重的價值。然而界線始終存在，這一次布魯克斯的強硬犯規點燃了太陽季前賽的第一波衝突，而柯林斯最終越過了那條界線。太陽需要布魯克斯保持這股狠勁，但同時也必須確保他能將情緒控制在合理的範圍內。