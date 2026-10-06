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杜拜航空客機9月30日驚傳恐攻未遂，阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）涉嫌持消防斧攻擊機長、奪取飛機控制權。最新調查進展顯示，以色列國家安全局（Shin Bet／ISA，也翻作辛貝特）已派遣人員前往阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯），參與對哈馬米的審訊；以色列媒體則引述消息人士指出，哈馬米供稱犯案動機是「替加薩復仇」。《以色列時報》引述消息指出，哈馬米在接受審訊時，聲稱自己是「為了替加薩復仇」，想成為烈士，但沒有公開交代這項消息的具體來源，亦非公開的正式審訊紀錄。《耶路撒冷郵報》也引述知情人士透露，哈馬米表示自己是想報復加薩遭遇的種族滅絕。據悉，辛貝特人員已前往阿聯，參與對哈馬米的審訊，調查重點之一，是確認哈馬米究竟是自行策劃攻擊，還是曾受到恐怖組織招募或指揮。以色列官員提到，哈馬米近年曾前往數個被視為對以色列「不友善」的國家，以色列情報及特殊任務局（Mossad，摩薩德）正在調查他是否曾於旅途中，與特定的個人或組織接觸，進而受到招募或指示。調查人員已取得哈馬米的手機，正在梳理內容。至於當天飛往以色列的杜拜航空機組人員，目前則沒有證據顯示，他們有參與這起攻擊行動，已先排除涉案嫌疑。原文連結：