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沈伯洋稱「現有框架先留著」 北市府批立場轉彎

4月曾稱論壇「不必要」 直指可能成滲透破口

北市府要求道歉：還基層同仁清白與公道

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（5）日受訪指出，若當選台北市長，台北、上海雙城論壇「現有的交流框架先留著」，並強調保留框架不代表所有內容都能交流，交通資料、資訊安全等涉及國安風險的項目仍須把關。不過對此，台北市政府副發言人蔡畹鎣反擊，沈伯洋先前還稱雙城論壇「不必要」、甚至是「滲透的破口」，如今卻改稱框架可先保留，質疑他「難道是打臉自己打上癮了？」並要求沈伯洋針對先前說法向籌辦論壇的市府基層同仁道歉。沈伯洋昨接受專訪被問到，若當選台北市長，究竟是否會停止雙城論壇？他表示，台北可以舉辦的城市論壇很多，「現有的交流的框架，我們先留著」，但進入實質交流時仍須檢視安全風險，包括交通資料、資訊安全等內容。若是不涉及國家安全、且對雙方都有意義的產業交流，仍可繼續討論，重點是把規則講清楚。這番話引蔡畹鎣表示，沈伯洋從先前稱雙城論壇是「滲透破口」、「沒有效益的事情就不要辦」，到現在表示「先留著」，可以選擇一再轉彎，但應先向遭其點名的市府同仁公開道歉。她並指出，市府「樂見沈伯洋改口，肯定雙城論壇持續交流的重要性」，但質疑沈伯洋對過去說法已迴避半年，「到底還要再逃幾個半年？」蔡畹鎣進一步回顧，今年4月5日沈伯洋接受節目訪問時，主持人詢問是否會取消雙城論壇？沈伯洋當時表示，「我認為這一定是」，並稱雙城論壇不但不必要，「很多時候都是造成滲透的破口」。北市府當時即公開反駁，要求沈伯洋說明，究竟是哪一位市府同仁、提供哪一份具體資料造成所謂「滲透破口」？蔡畹鎣如今再度表示，半年過去，沈伯洋仍未提出市府所要求的具體證據，也未向相關同仁道歉。蔡畹鎣也狠嗆，沈伯洋若調整雙城論壇立場是其選擇，但先前針對論壇及市府同仁的說法仍應說明，並質問沈伯洋「什麼時候要把『滲透破口』的不實指控吞回去？什麼時候要向基層同仁說聲抱歉？」要求還給相關人員「遲來半年的清白與公道」。