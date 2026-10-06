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美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟分區系列賽（ALDS）第2戰，芝加哥白襪隊在客場以4：3逆轉擊敗克里夫蘭守護者隊。白襪不僅在分區系列賽取得2連勝聽牌優勢，更在今年季後賽寫下4戰全勝的不敗神話，距離自2005年後、睽違21年的聯盟冠軍戰僅剩一步之遙。球隊日籍球星村上宗隆這場比賽不斷在場邊帶動氣氛、炒熱球隊反攻氣焰，也被場邊大聯盟鏡頭捕捉到。擔任先發「第4棒、一壘手」的日籍重砲村上宗隆，成為白襪吹響反攻號角的關鍵人物。白襪在首局因失誤丟掉2分，這是他們在今年季後賽4場比賽以來首度陷入落後。不過村上宗隆賽後表示：「雖然以那種方式先掉分了，但我相信球隊的大家，比賽還有8局，我們一心只想著要逆轉，全隊團結一致奮戰。」4局上無人出局一、二壘有人時，村上在滿場敵營球迷的巨大噓聲中登場。面對美聯三振王、守護者先發右投威廉斯（Gavin Williams），村上在兩好三壞滿球數的劣勢下，將一顆時速99.5英里（約160.1公里）的內角速球，以高達106.4英里（約171.2公里）的擊球初速掃成右外野平飛安打，護送二壘跑者回本壘得分。這不僅是村上在季後賽的連續第2場打點，更幫助白襪將比分追成1比2。回顧這個關鍵打席，村上興奮地說：「因為是得點圈機會，我無論如何都想攻下1分，最起碼也要推進跑者，能有最棒的結果真的太好了。那樣的1分非常重要，很高興能打下打點。」白襪打線在第6局徹底爆發，在2出局二、三壘有人時，由第7棒蒙哥馬利（Braden Montgomery）敲出右外野方向的逆轉2分打點二壘安打。隨後麥德羅斯（Chase Meidroth）再補上右外野適時安打，單局灌進3分將比數超前為4：2。在隊友敲出逆轉安打的瞬間，村上宗隆興奮地衝出休息室，大聲為球隊喝采。大聯盟官方X（前Twitter）也發布了村上激動的畫面，並寫下：「村上宗隆對白襪的逆轉嗨瘋了！」對於這場扣人心弦的逆轉勝，村上宗隆受訪時激動地說：「我們就是展現韌性奮戰到底，沒有一場比賽是輕鬆的。球隊整體的求勝意識非常強烈，我真的感覺到『這就是季後賽啊』。為了後天也能贏球，我會繼續努力。」根據統計，在現行的5戰3勝制中，前兩戰在客場取得2連勝的球隊，最終晉級機率高達89%（19次中有17次成功）。白襪帶著絕對優勢，第3戰將於台灣時間8日回到芝加哥主場舉行。這支過去三年曾吞下單季百敗的球隊，正朝著「史上最大下剋上」的目標邁進。面對即將到來的主場賽事，村上宗隆霸氣宣告：「沒有別的，只要享受比賽就好，我會全力以赴。」