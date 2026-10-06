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洛杉磯道奇隊與亞特蘭大勇士隊在國聯分區系列賽戰成1：1平手，關鍵第3戰將於明（7）日移師勇士主場開打。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（6）日於賽前記者會拋出震撼彈，坦言為了應對勇士隊2024年賽揚獎得主塞爾（Chris Sale），正考慮調降當家球星大谷翔平的棒次，甚至不排除排在第1、2棒之外。大谷翔平在分區賽前兩戰雖然都有安打演出，但包含例行賽在內，已經20場比賽、連續94個打席沒有全壘打，個人第30轟還停留在8月18日對陣科羅拉多落磯時敲出。此外，大谷面對勇士王牌塞爾一直打得很吃力，本季對戰4打數無安打、苦吞2K，生涯對戰15打數也僅敲出3安，長打更只有1支。談到是否調降大谷棒次，羅伯斯表示：「我們確實有考慮將他從第1棒調至第2棒，甚至是更靠後的棒次，我對此持開放態度。如果真的做出調整，我會與翔平溝通並說明原因。但在過去所有的對話中，只要是對團隊最有利的決定，他都會百分之百接受，我對他絕對信任。」除了棒次調動的考量，羅伯斯也剖析了大谷近期打擊陷入低潮的原因，認為是身體未達100%狀態與急於打出成績的影響：「翔平擁有驚人的天賦，對手對他始終保持高度戒備。當他太想幫球隊做出貢獻時，打擊就會變得有些力不從心，開始頻繁揮擊好球帶以外的球。」羅伯斯進一步強調：「只要我們持續追打壞球，勇士隊就會不斷擴大好球帶進行誘騙。唯有翔平展現選球耐心、重新回到自己的好球帶，才能打破這個惡性循環。」