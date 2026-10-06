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美股4大指數前一交易日全面收漲，台股今（6）日開盤以49,736點開出，上漲24點，盤中漲勢持續擴大，一度大漲256點至49,968點，距離5萬點大關僅一步之遙。台積電（2330）開盤維持平盤2575元，盤中轉強上漲10元至2585元，再創歷史新高。目前盤面焦點個股表現，台積電（2330）上漲5元來到2580元，漲幅0.19%；鴻海（2317）上漲10元至264元；聯發科（2454）下跌135元至5030元；廣達（2382）上漲2.5元來到333.5元；長榮（2603）下跌2元至232.5元。美股主要指數前一交易日全面上漲，道瓊工業指數終場上漲90.94點，收在51,267.90點；標準普爾500指數上漲51.23點，收7,773.95點；那斯達克指數上漲286.45點，收在27,477.31點；費城半導體指數上漲36.06點，收在13,172.74點。