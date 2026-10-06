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台北市長蔣萬安、藍營近日猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前談及的「美沙冬治療計劃」、「針頭交換」，卻被質疑打臉蔣過去提案以及現行政策，蔣萬安則拋3問要沈伯洋回答。對此，沈伯洋今（6）日受訪時表示，反毒本來就是大家的共識，但對方卻仍抹黑，既然蔣萬安對於毒品防治那麼有想法，第一場辯論就來討論毒品防治，「我們本來就反毒，但反毒的方式要怎麼做？若蔣有很多很新穎的見解，歡迎來辯論，我對於全世界各國怎麼做的病理方式非常熟」。沈伯洋一早在總幹事吳思瑤等人陪同下，赴捷運忠孝復興站發放第一彈《順報》首發。就與蔣萬安辯論一事，媒體詢問蔣萬安僅簽TVBS？沈伯洋說，他最早簽民視、簽三立、簽鏡電視，再來是TVBS，他們簽很久了，若蔣市長願意，就能盡快進行，他們沒有什麼需要協調的地方，「現在就OK，或者等一下10分鐘後也OK，我們本來就沒有拘泥任何的方向跟形式」。沈伯洋提到，蔣萬安近期一直在造謠他毒品政策，要不要乾脆第一場就來討論毒品政策？這樣也蠻好的；至於蔣萬安是否挑挑媒體？沈說，他不知道，也有可能蔣跟TVBS的關係比較好，但對他來講，哪一家媒體都沒有差，不管是哪一家媒體的問題，他們都會回答，「對我來說都一樣」。媒體詢問，如何看待蔣萬安所拋出的三問，包含，「你要在哪裡設置這樣的社區中心？」「你要提供什麼樣的毒品給吸毒者？」「以及你說要有社工來協助執行，到底你要怎麼執行？」沈伯洋說，蔣萬安要討論毒品的政策，完全不介意，這件事情是對方先造謠，既然已經造謠、也沒有想要道歉的意思，乾脆藉由這個題目來辯論，他覺得還滿好的。沈伯洋提到，毒品政策他已經講了，他就是因為發布毒品政策被抹黑，他們既然想要針對他12年前的一篇文章來做討論，他也滿開心的，「我只是覺得很訝異，這是我12年前寫的文章，作者還沒有死，作者還在這裡，結果我講的都不算數，只有他們講的才算數，實在是有點莫名其妙的事」。沈伯洋說，他12年前的文章就講得很清楚，反毒本來就是大家的共識，但問題是，對於已經有毒癮的人，要怎麼去戒治，整篇文章都在討論戒治；他說，蔣萬安市長有三問，問他什麼叫做社區中心，現在不管是美沙冬，還是所謂的針頭的發放，都是藉由聯醫的系統，到衛生所、藥局在做，這些不就是在社區嗎？他講的戒治的方式，是現在台北市政府正在做的戒治方式，「蔣萬安難道他是要跟自己辯論嗎？還是要跟台北市政府辯論？」這讓他覺得有一點奇怪。沈伯洋提到，既然蔣萬安對於毒品的防治那麼有想法，第一場就來討論毒品防治，他是犯罪學的專業，也不斷地提醒大家，「我們本來就反毒，但是反毒的方式要怎麼做？若蔣有很多很新穎的見解，歡迎來辯論，因為我對全世界各國怎麼做的病理方式非常熟」。對於《順報》發放，沈伯洋表示，會抓好發送的數量、頻率，一方面透過散播讓大家知道訊息，另外一方面也兼顧環保，很重要一點是，以往在捷運上有這樣的報紙，讓大家可以閱讀，這是他從小時候就經歷過的。沈伯洋提到，在內容方面，除了結合比較生活化的，比如說通勤族可能會比較在意的，像驛站，又或者說現在首都的山徑跟文化徑，之後還會繼續結合台灣本土，包含繪畫的、做插圖的、寫文字的，結合在《順報》中，因此不單單只是單純地把政策寫在裡面，之後還會結合越來越多本土的元素，大家拭目以待。