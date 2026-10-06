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金州勇士隊在經歷上季未能打進季後賽的挫敗後，新賽季若想在競爭極度激烈的西區突圍，勢必得仰賴首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）的發揮。這名前大學風雲人物被視為勇士陣容中最具戰力的新血。隨著季前訓練營展開，陣中老將格林（Draymond Green）對這名新秀的表現給予極高評價，甚至直言他展現出了與隊友巴特勒（Jimmy Butler）極為相似的球賽解讀能力，儼然有接班人的架勢。格林在受訪時點出倫德伯格與巴特勒擁有一項共同的特質：「我最喜歡這套陣容的地方在於，場上每個人都具備極高的籃球智商。從新秀倫德伯格說起，他的球場視野有時真的『太好了』。我的意思是，他本質上是一名出色的得分手，未來絕對有潛力成為頂尖得分砍將。然而，他卻有著大多數得分手沒有、但巴特勒也同樣擁有的問題：當你希望他們進入『隧道視覺』專注得分時，他們卻因為把場上局勢看得太清楚而顧慮太多。這證明了他擁有絕佳的球場視野。」這番盛讚凸顯了倫德伯格對球隊的重要性。他目前最大的缺點竟然是「太聰明導致在進攻端思考過多而非直接得分」。在巴特勒因傷缺陣期間，總教練科爾（Steve Kerr）勢必會非常樂意讓倫德伯格頂替這個位置，並藉由巴特勒在場邊的經驗傳承，加速這名新秀的成長。勇士目前正受到嚴重的傷兵潮困擾，巴特勒、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與穆迪（Moses Moody）預計都將缺席開季，且歸期未定。若陣容健康，這三人極有可能與柯瑞（Stephen Curry）及格林共同扛下先發重任。在缺乏陣容深度的情況下，倫德伯格與另一名年輕小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）必須挺身而出，為這支偏高齡的球隊注入年輕活力，而倫德伯格也有望成為本季最具影響力的新秀之一。由於球隊的傷兵狀況，倫德伯格將有極大機會在新賽季獲得大量上場時間。儘管如此，要爭奪年度最佳新秀獎項仍面臨苦戰，目前外界最看好的熱門人選是布瑟（Cameron Boozer）。2026年的選秀梯隊星光熠熠，包含迪班薩（AJ Dybantsa）、彼得森（Darryn Peterson）與威爾森（Caleb Wilson）等人都具備極高的天賦，預期能繳出比倫德伯格更亮眼的數據；就連順位緊接在後的布朗（Mikel Brown）與阿庫夫（Darius Acuff），也都在重建球隊中扮演進攻核心。因此，對倫德伯格而言，力拚入選年度新秀第一或第二隊，將是他在新秀賽季最務實的奮鬥目標。