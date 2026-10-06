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歐元兌美元因法國財政疑慮，一度跌至近17個月低點1.1161，目前回到1.1226附近，美元指數也從102.54拉回至102.09附近，新台幣兌美元今（6）日持續升值，並一度升破了31.7元，來到31.699元，升值8.9分。美國公債殖利率上升，加上中東衝突持續推高原油價格，以及全球債券市場遭遇拋售，使投資人增加美元資產配置，加上法國財政疑慮，歐元走弱，美元指數一度衝上102.54，目前回落至102.09附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤升至157.796，韓元兌美元一度升至1340.22，目前拉回至1344.48附近，離岸人民幣兌美元則在6.7028至6.7049盤整。至於新台幣兌美元今日早盤也持續升值，以31.76元、升值2.8分開出，隨後進一步升破31.7元，來到31.699元，升值8.9分，但台股開紅後，上攻無力，新台幣升幅也受限，目前拉回至31.72元盤整。