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官媒開砲蔡康永 狠酸「台北選8次還沒見識過？」

拿沈伯洋遭中國立案說事 官媒痛批「敢做不敢認」

喊話合作企業「主動自查」 鼓動網友點名藝人

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，意外在中國掀起抵制風波，不僅相關話題登上微博熱搜，還有中國企業迅速與蔡康永切割。如今中國官媒也加入戰局，北京廣播電視台旗下《北京時間》5日晚間發文猛攻蔡康永，不僅翻出他過去在金馬獎及太陽花學運期間的言行，更指控他替「台獨」人士站台卻不願承認，甚至喊話曾與蔡康永合作的企業「主動自查」。沈伯洋4日舉行競選總部成立大會，蔡康永當天低調現身會場，坐在前排貴賓區。面對媒體詢問是否特別前來支持沈伯洋，他僅表示「就是來見識一下」。消息傳到中國後迅速引發討論，「蔡康永」、「蔡康永現身台獨份子競選會場」等相關話題登上微博熱搜，其抖音帳號也湧入大量中國網友留言抵制，與他有合作關係的中國企業也陸續受到波及。北京市政府直屬的北京廣播電視台旗下媒體《北京時間》5日晚間發文，直接將矛頭指向蔡康永。針對蔡康永所稱「就是來見識一下」，《北京時間》反問，從陳水扁1994年參選台北市長至今，台北已經歷多次市長選舉，蔡康永長期生活在台北，難道沒有見識過選舉活動？文章隨後翻出蔡康永過去的政治相關言論，包括2013年金馬獎頒獎典禮上，蔡康永曾對中國演員黃渤說「這是我家，不是你家」，以及2014年太陽花學運期間曾表達對程序正義的關注。《北京時間》聲稱，中國當年為推動兩岸關係和平發展，因此沒有進一步「計較」蔡康永的相關言行；如今他又現身沈伯洋競選活動，官媒認定蔡康永是在替「台獨」人士站台。《北京時間》也提到，沈伯洋2024年10月遭中國國台辦列入「台獨頑固分子」清單，2025年10月又遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家犯罪」立案偵查。上述措施是中國方面依據其法律及政治立場所採取的單方面行動，台灣政府不承認中國對台灣人民具有司法管轄權。《北京時間》則以此為由，指控蔡康永明知沈伯洋遭中國官方如此定性，仍前往競選活動現場，卻僅以「見識一下」解釋行程，甚至以「這不叫情商，這叫齷齪」等強烈字眼批評蔡康永，質疑他不願公開表態，是擔心影響在中國的商業利益。文章最後進一步把矛頭轉向蔡康永的商業合作對象，聲稱中國如今對「台獨」相關行為已不會再有寬容空間，要求曾與蔡康永合作的企業「主動自查」。《北京時間》甚至呼籲中國網友點名其他被其認為具有「台獨」立場的藝人，公開相關名單互相提醒，讓這場原本源自蔡康永現身台北市長選舉活動的風波，進一步延燒至中國演藝及商業市場。蔡康永遭中國網路抵制後，沈伯洋則表示，蔡康永只是想了解不同候選人的主張與政見，在台灣是十分平常的事情，如果因此遭到出征「非常不公平」。國民黨台北市長參選人蔣萬安也公開表示，中國應尊重台灣自由民主的生活方式，並歡迎蔡康永前往自己的競選總部成立大會。