我是廣告 請繼續往下閱讀

自曝認識蔡康永20年 郭正亮：他就是好奇寶寶

郭正亮稱蔡康永非深藍也非深綠

蔡康永現身競總稱「來見識一下」 想聽各方意見

知名主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發外界關注。前立委郭正亮昨（5）日透露，自己認識蔡康永至少20年，形容蔡康永是「隨時保持好奇心的好奇寶寶」，並推測蔡康永並非因此突然改變政治立場，而是近期看到沈伯洋相關話題及專訪聲量後產生好奇，才到現場「看一看」。郭正亮也認為，蔡康永屬於自由派中間選民，或許不喜歡國民黨權貴政治，但若因此解讀為支持特定候選人或政治立場轉變，「就扯太遠了」。蔡康永4日被媒體捕捉到現身沈伯洋競總成立大會底下觀眾席。對此，郭正亮昨在《亮話天下》中表示，他認識蔡康永至少20年，依他的了解，蔡康永並非深藍或深綠，而是較偏自由派、中間立場。郭正亮形容，蔡康永是個「隨時保持好奇心的好奇寶寶」，推測他近期聽到大量沈伯洋相關消息，加上好友、製作人王偉忠及主持人李四端先前專訪沈伯洋的影片獲得不少關注，因此對沈伯洋產生好奇，才決定親自到競總成立大會現場觀察。郭正亮也注意到，蔡康永當天抵達後有人帶位，進入搖滾區後也已有座位，因此認為應是事前有所安排；不過蔡康永沒有上台，在現場停留時間也不算長，「他看一看就走了」。郭正亮昨也上《大新聞大爆卦》進一步表示，蔡康永的政治立場「絕不是深藍」，而較接近自由派中立選民。他舉例，前總統陳水扁擔任台北市長時，蔡康永也曾對陳水扁的改革表示欣賞，並與當時任職北市府的羅文嘉有所互動。至於蔡康永此次現身沈伯洋活動，郭正亮則推測，蔡康永可能不太喜歡國民黨權貴政治，「不樂見蔣家人繼續當台北市長」也許是其個人心裡想法。不過郭正亮也強調，這只是他的判斷，蔡康永未必對蔣萬安個人有什麼意見，但「對蔣家可能有意見」；若僅憑出席沈伯洋活動，就解讀成蔡康永政治立場出現轉變，他認為「就扯太遠了」。事實上，蔡康永當天被問到為何現身沈伯洋競總時，並未公開表態支持沈伯洋，而是表示「就是來見識一下」，想聽聽各方意見，若有機會能訪問每一位參選人也很好。