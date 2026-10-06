童年零食「王子麵」大家應該不陌生，但你知道原來市面上還有「公主麵」嗎？一名網友近日在Threads分享意外發現，過去常吃王子麵的他，從沒想過「為什麼沒有公主麵」，直到最近才知道真的有這款產品，而且麵體不同於王子麵，採用寬版Q彈設計，無調味、油脂比傳統泡麵低，一包15元、60入一箱500元，讓他忍不住大讚好吃，認為不論煮成拌麵或牛肉麵都很適合。
公主麵是什麼？網友驚見「王子麵」姊妹品 寬版麵體Q彈有口感
原PO在Threads發文驚呼：「原來有公主麵，現在才知道，蠻好吃的欸！」他透露，自己小時候經常吃王子麵，卻從來沒有產生「為什麼沒有公主麵」的疑問，沒想到長大後才發現市場上真的存在這款「公主麵」。
與一般印象中的王子麵不同，公主麵採用寬版麵體，主打Q彈口感。原PO吃過後也認為相當有特色，直呼：「感覺拿去煮拌麵或牛肉麵都很適合！」
公主麵一包才15元！官方教學3種吃法一次看
《NOWNEWS》記者實際查詢發現，公主麵是高雄食品經銷商「資寶企業」推出的產品，官方介紹以「吃火鍋也吃得健康」為訴求，麵體沒有附調味包，且油脂含量比傳統泡麵低，保留本身Q彈口感，讓消費者可以自行搭配食材與醬料。
官方指出，公主麵除了適合火鍋店使用，也可應用在涼麵小吃、中式麵館等料理，甚至可作為引進韓式麵體的選擇。無論搭配火鍋湯底、雞湯、牛骨湯，或自行加入各式醬料，都能依照喜好調整口味。
價格方面，目前蝦皮通路一包售價15元，一箱60入則為500元。
公主麵沒有固定調味，料理方式相對彈性，官方也整理出3種吃法：
◼︎「火鍋煮麵」：直接放入火鍋湯底煮熟，利用麵條Q彈特性吸附湯汁。
◼︎乾拌麵與拌炒：因為沒有附調味包，可以自由搭配醬料，也能做成韓式炒麵或冷麵。
◼︎創意料理：可作為鍋燒麵、泡菜拌麵、炸醬麵等不同麵食料理的基底，依個人口味變化。
消息曝光後，也吸引不少網友驚喜留言，「公主麵！包裝也太可愛了」、「沒煮之前是公主的捲頭髮耶，超級可愛」、「公主麵看起來就很有口感欸，而且還是非油炸低脂麵」、「重點是低脂！真心建議滷味攤都進公主麵」、「最喜歡這種刀削麵了！Q彈好吃」。
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原PO在Threads發文驚呼：「原來有公主麵，現在才知道，蠻好吃的欸！」他透露，自己小時候經常吃王子麵，卻從來沒有產生「為什麼沒有公主麵」的疑問，沒想到長大後才發現市場上真的存在這款「公主麵」。
與一般印象中的王子麵不同，公主麵採用寬版麵體，主打Q彈口感。原PO吃過後也認為相當有特色，直呼：「感覺拿去煮拌麵或牛肉麵都很適合！」
公主麵一包才15元！官方教學3種吃法一次看
《NOWNEWS》記者實際查詢發現，公主麵是高雄食品經銷商「資寶企業」推出的產品，官方介紹以「吃火鍋也吃得健康」為訴求，麵體沒有附調味包，且油脂含量比傳統泡麵低，保留本身Q彈口感，讓消費者可以自行搭配食材與醬料。
官方指出，公主麵除了適合火鍋店使用，也可應用在涼麵小吃、中式麵館等料理，甚至可作為引進韓式麵體的選擇。無論搭配火鍋湯底、雞湯、牛骨湯，或自行加入各式醬料，都能依照喜好調整口味。
價格方面，目前蝦皮通路一包售價15元，一箱60入則為500元。
◼︎「火鍋煮麵」：直接放入火鍋湯底煮熟，利用麵條Q彈特性吸附湯汁。
◼︎乾拌麵與拌炒：因為沒有附調味包，可以自由搭配醬料，也能做成韓式炒麵或冷麵。
◼︎創意料理：可作為鍋燒麵、泡菜拌麵、炸醬麵等不同麵食料理的基底，依個人口味變化。
消息曝光後，也吸引不少網友驚喜留言，「公主麵！包裝也太可愛了」、「沒煮之前是公主的捲頭髮耶，超級可愛」、「公主麵看起來就很有口感欸，而且還是非油炸低脂麵」、「重點是低脂！真心建議滷味攤都進公主麵」、「最喜歡這種刀削麵了！Q彈好吃」。