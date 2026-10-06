2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，台北萬豪酒店宣布，搶先推出線上旅展，即日起至11月15日晚間11時59分限期開賣。集結五間餐廳共推出8款餐券，64折起，另還有自助餐券限量買一送一。其中亮點包含Garden Kitchen「平日下午茶自助美饌」一套6張，每張950元，千元有找；Lobby Lounge「平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽」每張1200元；頂級鐵板燒 Mark's Teppanyaki「平日午間日本A3和牛海陸套餐」每張2600元，年底前使用加贈美國Prime沙朗牛肉捲乙份。線上旅展期間每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二的快閃優惠，於10月7日、14日、21日及28日中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。
台北萬豪酒店的半自助式餐廳「Garden Kitchen」此次推出「平日下午茶自助美饌單人券」一套六張，原價每張1188元，優惠價每張950元，約8折。可暢享六大主題區匯集超過50款佳餚。包含極鮮海物、精湛冷盤、環球熱食、現切肉食吧、現點現做美饌及夢幻甜點區。另有「平假日午間自助美饌含主餐」，原價每張1958元，優惠價每張1399元，約71折。享豐盛自助美饌與任選一道價值1,780元的精選主餐。
牛排吃到飽下殺85折 鐵板燒74折
肉食控必搶「Lobby Lounge平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽單人券」，原價每張1408元，優惠價每張1200元，約85折。主打爐烤美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排無限續點，並搭配沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限享用，提供高CP值的晚餐選擇。
頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki，推出「平日午間日本A3和牛海陸套餐單人券」，原價3520元，優惠價每張2600元，約74折。而宴客樓中餐廳則推出「平假日冠軍烤鴨三重奏」，原價4378元，優惠價每張3580元，約82折。高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill，推出適合雙人約會的「晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐」，原價8800元，優惠價每張5999元 ，約68折。
各式優惠即日起於台北萬豪酒店官網開搶，另外每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，於10月7日、14日、21日及28日中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。
誠品行旅也推線上旅展下殺4折起 饗樂套券平均每張1250元
誠品行旅也有線上旅展，於今（6）日起推出「悠遊旅誠｜雙饗套券」超值專案，以「饗樂」與「饗住」兩款套券集結飯店客房與餐飲禮遇，年度最低 4 折起。其中「饗樂套券」每套十張，售價 1萬2500元 ，住宿、餐飲皆可使用，可自由運用於誠品行旅客房、The Chapter、In Between 之間餐廳及旗下餐飲品牌聚聚樓，推薦平日單張於飯店一樓義大利餐廳 The Chapter使用，可兌換價值 1705 元的「饗樂套餐」，也能直接兌換一整隻蒜蓉清蒸波士頓龍蝦。
專攻住房需求的「饗住套券」則以每套五張，售價 2萬9500 元，單張即可與大巨蛋相伴入眠。另於誠品線上限量推出百份迷你版「饗樂套券」每套四張，售價 5400 元，降低入手門檻。
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肉食控必搶「Lobby Lounge平日晚間牛排豬肋排‧沙拉吧吃到飽單人券」，原價每張1408元，優惠價每張1200元，約85折。主打爐烤美國肋眼牛排與美式醬燒BBQ豬肋排無限續點，並搭配沙拉吧、甜品水果及軟性飲品無限享用，提供高CP值的晚餐選擇。
頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki，推出「平日午間日本A3和牛海陸套餐單人券」，原價3520元，優惠價每張2600元，約74折。而宴客樓中餐廳則推出「平假日冠軍烤鴨三重奏」，原價4378元，優惠價每張3580元，約82折。高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill，推出適合雙人約會的「晚間乾式熟成帶骨肋眼牛排雙人套餐」，原價8800元，優惠價每張5999元 ，約68折。
各式優惠即日起於台北萬豪酒店官網開搶，另外每週三加碼推出限量自助餐券買一送一或買二送二，於10月7日、14日、21日及28日中午12時開賣，每場限量50組，售完為止。
誠品行旅也有線上旅展，於今（6）日起推出「悠遊旅誠｜雙饗套券」超值專案，以「饗樂」與「饗住」兩款套券集結飯店客房與餐飲禮遇，年度最低 4 折起。其中「饗樂套券」每套十張，售價 1萬2500元 ，住宿、餐飲皆可使用，可自由運用於誠品行旅客房、The Chapter、In Between 之間餐廳及旗下餐飲品牌聚聚樓，推薦平日單張於飯店一樓義大利餐廳 The Chapter使用，可兌換價值 1705 元的「饗樂套餐」，也能直接兌換一整隻蒜蓉清蒸波士頓龍蝦。
專攻住房需求的「饗住套券」則以每套五張，售價 2萬9500 元，單張即可與大巨蛋相伴入眠。另於誠品線上限量推出百份迷你版「饗樂套券」每套四張，售價 5400 元，降低入手門檻。