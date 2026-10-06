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費城76人在今（6）日迎來季前熱身賽首戰，儘管多名主力休兵，仍展現兇猛火力，終場以120：97痛擊紐約尼克。然而，在這場23分差的大勝中，76人卻在開賽短短幾分鐘內遭遇重大傷兵打擊。頂替擔任先發中鋒的恩比德（Joel Embiid）替補胡克波提（Ariel Hukporti）在無碰撞的情況下遭遇下半身傷勢痛苦退場，讓球隊原本就捉襟見肘的禁區戰力雪上加霜。首節比賽剛開打5分鐘，胡克波提在一次跑位中突然倒地，並立刻痛苦地摀住小腿。比賽隨即暫停，他最終在工作人員的攙扶下退場。引人注意的是，第一時間上前攙扶他的並非76人隊友，而是他在尼克時期的前隊友唐斯（Karl-Anthony Towns），唐斯甚至一路將他扶回76人板凳區。胡克波提傷退前僅留下上場5分鐘、送出1次助攻的數據。這起傷勢對76人影響甚鉅。在當家長人恩比德輪休之際，球隊的中鋒深度早已面臨嚴峻考驗。原本的主要替補競爭者波納（Adem Bona）因代表國家隊出賽時扭傷左腳而缺陣，另一名長人法爾（Tacko Fall）也因臀部傷勢作壁上觀。胡克波提原本被總教練納斯（Nick Nurse）寄予厚望，期待他能承擔保護籃框的傳統中鋒重任，沒想到首秀便不幸傷退。若胡克波提面臨長時間缺陣，76人可能得暫時仰賴巴洛（Dominick Barlow）與華克（Jabari Walker）等前鋒來扛下小球陣容的中鋒時間。華克此役替補上陣19分鐘表現稱職，不僅抓下全場最高的11記籃板，還挹注11分；巴洛雖未獲上場機會，但也可能在接下來的熱身賽中承擔更多責任。儘管禁區傳出災情，76人此役仍展現強大團隊戰力。在詹姆斯（LeBron James）、恩比德與馬克西（Tyrese Maxey）三大核心休兵的安排下，迎來首秀的新援布朗（Jaylen Brown）手感火熱，僅上場17分鐘便以13投8中（包含3記三分球）的高效率狂砍全場最高的22分。備受期待的新秀艾吉康（VJ Edgecombe）同樣表現亮眼，先發上陣20分鐘，貢獻12分與全場最多的7次助攻，兩人聯手帶動團隊送出高達29次助攻，順利帶領球隊旗開得勝。反觀衛冕軍尼克，此役進攻端手感低迷，團隊三分球命中率僅20%（41投僅8中）。主控布朗森（Jalen Brunson）與前鋒阿努諾比（OG Anunoby）皆拿下12分；迎來尼克首秀的唐斯則在15分鐘內繳出5分與5籃板。