我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被排氣管燙傷時，即使傷口外觀看似不大，也可能已造成全層皮膚損傷。（圖／烏日林新醫院提供）

台中一名25歲劉姓營養師於今年3月下班途中遭後車追撞，腳踝不慎被高溫的排氣管燙到，造成約6公分長、4公分寬的三度深層燙傷。醫師評估後，除了清除壞死組織，也評估採取頭皮的分層薄皮移植手術，術後3週腳踝植皮也穩定癒合。收治個案的烏日林新醫院整形外科主任魏經岳指出，患者傷口帶有黃白色壞死組織，並夾雜「局部深色焦痂」，周圍皮膚明顯紅腫。評估採取分層薄皮移植手術。魏經岳說，機車排氣管造成的接觸性燙傷常發生於「小腿」及「腳踝」，由於金屬表面溫度極高，熱能持續往皮膚深層傳導，即使傷口外觀看似不大，也可能已造成全層皮膚損傷。三度燙傷有時因神經末梢受損，患部「痛覺反而不明顯」，因此不能只依傷口大小、顏色或疼痛程度判斷嚴重度。魏經岳表示，這類深層傷口若僅等待自行癒合，需耗時2至3個月；考量個案的傷口位於腳踝關節附近，若拖延過久恐面臨感染及疤痕攣縮、影響行走活動的風險，因此評估後及早清創並進行自體植皮。一般的自體分層植皮多取「大腿皮膚」，但通常只能取一次，且會在大腿留下明顯色差或痕跡。魏經岳指出，針對年輕女性及重視美觀的患者，在條件合適下選擇「頭皮」取皮，因為頭皮血流充沛且毛囊密集，取皮的部位通常能較快長出新的表皮，癒合後若有需要甚至可重複取皮；另外，日後頭髮長出後也能自然遮蔽痕跡，兼顧極佳的隱密性與美觀需求。魏經岳說明，頭皮取皮並非將帶有頭髮的皮膚移植至腳踝，而是利用取皮器取得表皮及部分真皮，術後個案配合傷口照護及定期回診，腳踝植皮區約3週多即達穩定癒合。魏經岳提醒，排氣管燙傷常有「面積小、深度深」的特性，傷口看似不大，實際傷害程度可能比外觀嚴重，「不可只憑疼痛程度自行判斷」。若傷口出現水泡、皮膚蒼白或焦黑、表面乾硬、感覺麻木，或持續紅腫、滲液及疼痛，應盡速就醫，避免錯過適當的清創與植皮治療時機。