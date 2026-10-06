為告別連假與週末自由座排隊塞爆惡夢，台灣高鐵宣布將自 10 月 8 日起常態化啟動特別調度！每逢週五下班超尖峰時段，以及連續假期前一天（如 10 月 8 日週四），將於 17:00 至 21:00 自南港或台北站密集增開 8 班「全車自由座」南下列車，精準分流短程旅客，讓國慶連假搭車不用再擠爆。
🟡連假前夕與週五增班！10月8日首發分流短程
高鐵表示，分析每週五及連續假期前一天的下班時段，適逢返鄉與通勤兩股人潮同時湧現，台中以北的自由座需求經常瞬間暴增。為徹底解決排隊痛點，高鐵宣布自 10 月 8 日（週四連假前夕）起首發實施特別調度，未來每逢連假前一天與週五下午 5 點至晚間 9 點，將每小時加開 2 班、4 小時共 8 班直達台中的全車自由座列車，全力消化短程人潮。
🟡12分鐘月台快速折返！少用車組節省一小時
要在既有 34 組列車運用極限下擴增運能，仰賴的是高鐵打破傳統的行控技術。過去列車抵達終點後，需駛入基地進行折返，如今改在月台進行僅 12 分鐘的快速折返隨即再發車。這項創舉成功省下近 1 小時的調度時間，讓原先需要 8 組列車才能跑完的密集班次，簡化至最少僅需 5 組列車即可完成，大幅縮短北上自由座旅客在月台苦候的時間。
🟡國慶疏運放大自由座！出門先查等候時間燈號
面對國慶連假疏運，高鐵除了 10 月 8 日連假前夕加開 8 班全車自由座外，整個國慶疏運期間總計將提供 23 班列車，並將自由座車廂數擴大至 9 到 11 節。高鐵特別提醒旅客，出門前可先至高鐵官網首頁或 App 查詢各站「自由座等候時間」實時燈號（綠燈代表等候少於 30 分鐘，黃燈 30-60 分鐘，紅燈超過 60 分鐘），並多加利用離峰或 10 月 8 日加開的深夜延後收班車次分流搭乘。
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高鐵表示，分析每週五及連續假期前一天的下班時段，適逢返鄉與通勤兩股人潮同時湧現，台中以北的自由座需求經常瞬間暴增。為徹底解決排隊痛點，高鐵宣布自 10 月 8 日（週四連假前夕）起首發實施特別調度，未來每逢連假前一天與週五下午 5 點至晚間 9 點，將每小時加開 2 班、4 小時共 8 班直達台中的全車自由座列車，全力消化短程人潮。
要在既有 34 組列車運用極限下擴增運能，仰賴的是高鐵打破傳統的行控技術。過去列車抵達終點後，需駛入基地進行折返，如今改在月台進行僅 12 分鐘的快速折返隨即再發車。這項創舉成功省下近 1 小時的調度時間，讓原先需要 8 組列車才能跑完的密集班次，簡化至最少僅需 5 組列車即可完成，大幅縮短北上自由座旅客在月台苦候的時間。
🟡國慶疏運放大自由座！出門先查等候時間燈號
面對國慶連假疏運，高鐵除了 10 月 8 日連假前夕加開 8 班全車自由座外，整個國慶疏運期間總計將提供 23 班列車，並將自由座車廂數擴大至 9 到 11 節。高鐵特別提醒旅客，出門前可先至高鐵官網首頁或 App 查詢各站「自由座等候時間」實時燈號（綠燈代表等候少於 30 分鐘，黃燈 30-60 分鐘，紅燈超過 60 分鐘），並多加利用離峰或 10 月 8 日加開的深夜延後收班車次分流搭乘。