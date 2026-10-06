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主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭到中國大陸合作廠商火速切割。國民黨主席鄭麗文5日受訪時直言，「你在中國大陸這麼長期的發展，這麼龐大的商業利益，難道你真的不要了嗎？」對此，陸委會副主委梁文傑驚訝發文表示，「這位黨主席唾面自乾的本事我真的很震驚～」。鄭麗文接受主持人黃光芹節目《中午來開匯》專訪。針對蔡康永為何前往沈伯洋造勢活動，鄭麗文坦言自己「解讀不出來」，也完全不知道其中是否有其他原因。鄭麗文也說，外界第一時間可能會產生疑問，「你在中國大陸這麼長期的發展，這麼龐大的商業利益，難道你真的不要了嗎？」在她看來，沈伯洋並非一般的民進黨政治人物，而是「非常旗幟鮮明」。鄭麗文也再次強調，她並不知道蔡康永前往活動現場的真正原因，也「沒辦法幫蔡康永說什麼」。對於鄭麗文言論，梁文傑直接在社群平台上發文表示，「這位黨主席唾面自乾的本事我真的很震驚～」。