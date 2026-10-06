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北市警萬華分局日前搜索西門町知名同志酒吧，卻引發執法過當質疑，相關議題持續延燒，知名變裝皇后Sandra則邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋和台北市長蔣萬安一起針對LGBTQIA+族群進行公民論壇。對此，沈伯洋今（6）日回應，他當然欣然同意邀約；他說，即便同婚已合法，同志在城市處境是否與大家一樣，值得討論。Sandra在社群平台邀請沈伯洋、蔣萬安一起針對LGBTQIA+族群進行公民論壇；他說，由他來主持，在10月這個同志驕傲月，一起討論能怎麼樣讓社會更多元、友善，「變裝皇后善於用誇張的呈現，凝聚大家的注意力，也讓我們能夠來聽聽兩位候選人的願景，也希望這場對談可以邀請大家共同參與」。沈伯洋一早在總幹事吳思瑤等人陪同下，赴捷運忠孝復興站發放第一彈《順報》首發。對於Sandra的邀請，沈伯洋受訪時表示，他當然欣然同意，留言時也說，團隊能直接跟對方聯絡，看一下對方要做什麼樣的安排。沈伯洋提到，雖然法律上通過婚姻相關的法案，但同志族群在整個城市的處境，相關權益是否都跟大家一樣？值得討論，而即使法律有規定，在執行上，有沒有受到什麼樣的歧視？相信這也是LGBTQIA+族群一直以來所關心的議題。沈伯洋說，每年所舉辦的同志大遊行，有很多外國的朋友會來參加，台灣一直以來就是一個多元、自由、奔放、包容的社會，在跟世界各國展現生命力時，這一類的活動還可能用什麼樣的形式來舉辦也很重要，因為這是台灣的多元價值；他認為，文化應該怎麼展現，是市政府的責任，可以連接到未來的文化政策應該要怎麼做，及對同志友善的城市應該要怎麼建立，想這些應該都是滿值得討論的。沈伯洋提到，他幾乎是每年都會參加同志遊行，去年開始跟老婆、小孩一起參加，今年當然是因為選舉的關係，大家會特別地著重，「但我們就不是只有今年而已，每年都是關心這樣的議題」。