超商咖啡買一送一，周二咖啡優惠來了！7-11今（6）日開搶國慶日咖啡優惠「買10送10」，可線上寄杯慢慢喝，自備杯再扣5元，特選美式最低28元、特選拿鐵最低35元；「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券，等於另類線上寄杯。全家便利商店今「好咖日」限時1天，單品拿鐵、單品美式買16送16。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜10月5日至10月7日
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾中熱好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
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🟡全家便利商店
📍APP｜限10月6日
◾中杯單品美式買16送16，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買16送16，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買16送16，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買16送16，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯厚奶拿鐵買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP優惠趣｜10月5日至10月7日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾冰冰仙草蜜／燒燒仙草買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽球系列買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾現煮茶40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜10月2日至10月6日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜限10月7日
◾大杯極淬美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡美廉社
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
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📍門市｜10月5日至10月7日
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