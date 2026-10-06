超商咖啡買一送一，周二咖啡優惠來了！7-11今（6）日開搶國慶日咖啡優惠「買10送10」，可線上寄杯慢慢喝，自備杯再扣5元，特選美式最低28元、特選拿鐵最低35元；「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券，等於另類線上寄杯。全家便利商店今「好咖日」限時1天，單品拿鐵、單品美式買16送16。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元） 

▲7-11雙十連假隨時取飲品優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11雙十國慶日咖啡優惠10月6日開跑。（圖／7-11提供）
📍門市｜10月5日至10月7日
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）

▲▼7-11感謝台灣英雄，門市限時3天買2送2。（圖／業者提供）
▲▼7-11感謝台灣英雄，門市限時3天買2送2。（圖／業者提供）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾中熱好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）

▲7-11感謝台灣英雄，APP線上寄杯限時3天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11感謝台灣英雄，APP線上寄杯限時3天優惠。（圖／業者提供）
 
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）

▲雙十連假隨時取茶飲優惠。（圖／7-11提供）
▲雙十連假APP茶飲優惠。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買

▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
▲「LINE禮物」推出7-11電子票券可送禮自用，形同另類寄杯。（圖／翻攝畫面）
🟡全家便利商店
📍APP｜限10月6日
◾中杯單品美式買16送16，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買16送16，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買16送16，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買16送16，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯厚奶拿鐵買6送3，6.7折（原價65元、特價43元）

▲全家10月6日「好咖日」，單品咖啡買16送16限時1天。（圖／手機截圖）
▲全家10月6日「好咖日」，單品咖啡買16送16限時1天。（圖／手機截圖）
📍APP優惠趣｜10月5日至10月7日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾冰冰仙草蜜／燒燒仙草買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾經典冰磚拿鐵49元，6.1折（原價80元）

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
📍APP｜10月5日至10月7日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾繽球單品咖啡系列買2送2，5折（原價130元、特價65元）
◾冰塊杯買2送2，5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽球系列買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾現煮茶40元系列買2送2，5折（原價40元、特價20元）

▲全家應援中華隊，限時2天APP寄杯買2送2。（圖／業者提供）
▲全家應援中華隊，限時2天APP寄杯買2送2。（圖／業者提供）
📍門市｜10月2日至10月6日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾特大杯冰芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家「5日5好康」是10月2日至10月6日。（圖／業者提供）
▲全家「5日5好康」是10月2日至10月6日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元） 
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元） 
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元） 
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元） 
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲萊爾富四季春茶、紅玉紅茶買1送1。（圖／業者提供）
▲萊爾富四季春茶、紅玉紅茶買1送1。（圖／業者提供）
🟡OK超商
📍門市｜限10月7日
◾大杯極淬美式買1送1，5折（原價55元、特價28元） 
◾大杯極淬拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲OK超商每周三「極淬咖啡日」，指定咖啡買2送2。（圖／業者提供）
▲OK超商每周三「極淬咖啡日」，指定咖啡買2送2。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）

▲OKmart門市祭出單杯39元、兩杯69元活動。（圖／OK超商提供）
▲OKmart門市祭出單杯39元、兩杯69元活動。（圖／OK超商提供）
🟡美廉社
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／手機截圖）
▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／手機截圖）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）

▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）
▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）
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黃韻文編輯記者

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媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...