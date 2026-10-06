我是廣告 請繼續往下閱讀

▲展現全國最大巨幅國旗，是台中國慶升旗典禮主要亮點。（資料畫面／台中市政府提供，2026.10.06）

國慶小物年年換新 從大腰包到水壺掀排隊熱潮

台中市國慶升旗典禮每年吸引上萬名民眾參與，其中不少人是衝著「國慶紀念小物」而來。台中市長盧秀燕今（6）日宣布，今年國慶紀念小物推出獲授權的「POLI密扣式水壺」，限量發放；此外，現場還有76名後備憲兵接棒展護巨幅國旗、世界冠軍和平區德芙蘭國小少棒隊領唱國歌，以及無人機大雁編隊凌空展旗，打造「空中展旗、地面護旗」的國慶升旗典禮。盧秀燕上午在市政會議中向市民報告，10日在市府廣場舉辦的國慶升旗典禮，將比照前幾年展現全國最大的巨幅國旗，今年由台中市後備憲兵荷松協會76名後備憲兵聯手展護巨幅國旗進場。由於台中正在發展無人機產業，現場也將安排無人機以大雁編隊方式，垂掛國旗飛越會場，讓市民攜家帶眷向國旗致敬，透過「空中展旗、地面護旗」接力呈現國慶榮耀。此外，今年國歌領唱者是勇奪第44屆世界少年軟式棒球錦標賽冠軍的和平區德芙蘭國小少棒隊，盧秀燕表示「自己非常以他們為榮」。至於民眾最關心的國慶紀念小物，今年是波力（POLI）密扣式水壺，上午6時30分起限量發放，想把紀念品帶回家的民眾得早起卡位。盧秀燕任內的國慶紀念小物以實用性聞名，除了疫情最嚴重的2021年外，幾乎年年引起收集風潮。自2019年至今，依序推出霹靂大腰包、超亮露營燈、虎你旺紀念幣、開瓶器（冰箱貼）、可折疊牛仔帽、三合一燈具，今年再加入「POLI密扣式水壺」。部分熱情民眾甚至提前一晚到場排隊，只為搶先把國慶小物帶回家。民政局補充，升旗典禮10月10日將在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，當日上午6時30分起限量發放「POLI密扣式水壺」及小國旗，5時50分起沿隊伍起點發放兌換券，民眾須憑券於7時30分前完成領取；7時40分暖身表演登場，8時正式升旗。