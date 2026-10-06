東北季風進入最強時段，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，北台灣明顯轉涼，早晚低溫下探16度，今天至周四（10月6日至10月8日）都是東北季風較強的時段，新竹以北白天高溫僅24至27度，嘉義以北到宜蘭空曠今晚至明晨可能出現16至19度低溫，且新竹以北有局部短暫雨。
東北季風最強時段 北台灣低溫探16度
吳聖宇指出，今天到周四都是東北季風比較強的時段，溫度轉涼最明顯的地方在「新竹以北到桃園、大台北、基隆、宜蘭、花蓮」，今天白天高溫只有24至27度，明天26至28度，周四回升到27至29度。
夜晚清晨的低溫需要特別注意，尤其是嘉義以北到宜蘭，今晚至明天，部分空曠地區可能有機會出現16至19度的低溫，花東、恆春半島也可能有20度以下低溫，嘉義以南、高屏低溫預估在23至25度左右，「今晚到明晨是這波東北季風溫度相對最低的時候」，提醒大家要留意。
國慶連假天氣回穩 3颱風不影響台灣
降雨方面，吳聖宇說明，今天至周四，桃園、大台北、宜蘭、花蓮仍有局部短暫陣雨，降雨明顯減小，新竹以南晴到多雲、山區午後仍可能有局部熱對流降雨；國慶連假期間，西半部天氣大致穩定晴朗，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、中南部山區午後偶有零星飄雨，整體適合安排出遊。
至於遠洋的3個颱風因為距離太遠，預估都不會對台灣有影響，彩雲颱風已經在轉向的過程中，明天會加速向東北離去並逐漸轉化為溫帶氣旋；跨界而來的諾洛颱風則是偏西走一段距離後也將轉向；小熊颱風將逐漸增強，先往西北一段距離後同樣會拋物線轉向離開。
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吳聖宇指出，今天到周四都是東北季風比較強的時段，溫度轉涼最明顯的地方在「新竹以北到桃園、大台北、基隆、宜蘭、花蓮」，今天白天高溫只有24至27度，明天26至28度，周四回升到27至29度。
夜晚清晨的低溫需要特別注意，尤其是嘉義以北到宜蘭，今晚至明天，部分空曠地區可能有機會出現16至19度的低溫，花東、恆春半島也可能有20度以下低溫，嘉義以南、高屏低溫預估在23至25度左右，「今晚到明晨是這波東北季風溫度相對最低的時候」，提醒大家要留意。
降雨方面，吳聖宇說明，今天至周四，桃園、大台北、宜蘭、花蓮仍有局部短暫陣雨，降雨明顯減小，新竹以南晴到多雲、山區午後仍可能有局部熱對流降雨；國慶連假期間，西半部天氣大致穩定晴朗，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、中南部山區午後偶有零星飄雨，整體適合安排出遊。
至於遠洋的3個颱風因為距離太遠，預估都不會對台灣有影響，彩雲颱風已經在轉向的過程中，明天會加速向東北離去並逐漸轉化為溫帶氣旋；跨界而來的諾洛颱風則是偏西走一段距離後也將轉向；小熊颱風將逐漸增強，先往西北一段距離後同樣會拋物線轉向離開。