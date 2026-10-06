我是廣告 請繼續往下閱讀

摩斯：「鱈魚堡+方塊薯餅+冰紅茶」100元！10元多1杯咖啡

▲摩斯歡慶雙十「鱈魚堡+方塊薯餅+冰紅茶」100元！百元速食優惠。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

摩斯漢堡：套餐「單套9折、第二套65折」歡聚週週省！

▲摩斯漢堡套餐「單套9折、第二套65折」歡聚週週省優惠菜單。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

漢堡王：12大買一送一！連假優惠券吃到11月中

▲漢堡王12大買一送一！「購堡嘉年華」優惠券快收下。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

迎接雙十國慶連假，摩斯漢堡表示，推出歡慶雙十百元享美味速食優惠，「黃金塔塔鱈魚堡＋方塊薯餅3個＋冰紅茶」才100元；歡聚週週省「套餐單套9折、第二套65折」菜單一次看，10元多1杯摩斯咖啡或摩斯奶茶，國際咖啡日優惠繼續喝；漢堡王表示，「買一送一」優惠券吃整個10月。《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。摩斯漢堡歡慶雙十連假，即日起至10月15日，推出百元享美味速食優惠：◾️（原價125元）。◾️（原價240元）。◾️（原價150元）。提醒大家，實品依店鋪提供為主；優惠不併用；數量有限，售完為止。歡聚週週省「套餐單套9折、第二套65折」菜單一次看，10元多1杯摩斯咖啡或摩斯奶茶，國際咖啡日優惠繼續喝◾️「金咖哩豬排堡＋摩斯咖啡M」單套特價94元／2套平均特價87元。「超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯咖啡M」單套特價112元／2套平均特價103元。◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶M」單套特價99元／2套平均特價91元。「摩斯炸蝦堡＋冰紅茶M」單套特價108元／2套平均特價99元。◾️「和風玉子珍珠堡＋冰紅茶L」單套特價85元／2套平均特價78元。「超級大麥杏鮑菇珍珠堡＋冰紅茶L」單套特價108元／2套平均特價99元。◾️「摩斯炸蝦堡＋冰紅茶L」單套特價94元／2套平均特價87元。「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶L」單套特價99元／2套平均特價91元。◾️「摩斯豬排堡＋冰紅茶L」單套特價81元／2套平均價74元。「超級大麥海洋珍珠堡 + 抹茶達克瓦茲＋冰紅茶L」單套特價162元／2套平均特價149元。早餐冰紅茶L可享加10元升級摩斯咖啡L；上午10:30後，冰紅茶L可加20元升級紅心芭樂蒟蒻冰茶、紅心芭樂蘇打、紅心芭樂咖啡、康普蒟蒻冰茶。漢堡王「購堡嘉年華」優惠券，即日起至11月15日，連假也能爽吃雞塊、薯條、玉米濃湯等12大「買一送一」，點心搭配飲料1+1自由配49元起，兩顆漢堡99元「免百元」，4件套餐109元起有夠划算。