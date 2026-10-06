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馬斯克身家達1.03兆美元

星艦下一次試飛 摩根士丹利：IPO後最大催化劑

AI、國防業務成另一成長引擎

美國太空公司SpaceX股價週一（5日）大漲近8%，創6月中旬以來新高，也讓創辦人馬斯克（Elon Musk）身家再次突破1兆美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）認為，以目前價格而言SpaceX仍然「便宜」，並看好星艦、人工智慧（AI）業務及雲端運算合約帶來的成長潛力。根據CNBC報導，SpaceX週一收盤報171.09美元。摩根士丹利分析師給予「買進」評級，目標價上看300美元，意味較週一收盤價仍有約75%的上漲空間。SpaceX今年6月12日完成創紀錄的首次公開募股（IPO），股價6月16日一度以201.80美元創下收盤新高，隨後一路走低並在8月初觸底，但迄今已從低點反彈約58%。SpaceX股價走高也進一步推升馬斯克財富。根據《富比士》（Forbes）即時億萬富豪榜，在計入SpaceX及特斯拉（Tesla）等持股後，馬斯克目前淨資產約達1.03兆美元，再度站上「兆美元富豪」門檻。值得注意的是，SpaceX股價大漲同一天，馬斯克缺席紐約市議會舉行的AI監管聽證會，包括OpenAI、Anthropic、Google及Meta代表均到場作證。紐約市議員克里希南（Shekar Krishnan）在會中點名馬斯克，批評AI熱潮推高企業估值及科技業高層財富，並稱馬斯克已成為全球首位身家突破1兆美元的富豪。SpaceX上週才在一天內完成多項重要太空任務，包括替美國國家航空暨太空總署（NASA）將載人任務送往國際太空站，以及另一項將Google AI晶片送上太空的發射任務。摩根士丹利建議投資人在下一次星艦試飛及10月底公布第三季財報前布局SpaceX。星艦是SpaceX下一代大型運載系統，也是目前全球最大的火箭，設計目標是讓第一級助推器及上級太空船都能安全返回地球並重複使用。過去星艦試飛時，上級太空船主要採取海上濺落方式回收，尚未真正實現重複使用。如果SpaceX下一次測試嘗試直接以發射塔捕捉星艦上級太空船，摩根士丹利認為，可能成為「IPO以來最大的正面催化劑」。星艦若成功實現完全重複使用，也可望大幅提升SpaceX運輸能力，不僅能部署旗下星鏈（Starlink）衛星，也能替其他企業及政府機構運送貨物與人員進入太空。除了太空業務，SpaceX近年也積極擴張AI版圖，透過收購馬斯克旗下xAI及近期收購Cursor，進一步切入人工智慧市場。儘管自家Grok模型相較OpenAI及Anthropic等主要競爭對手尚未取得領先地位，公司仍透過向Google、Anthropic等企業出租運算能力創造可觀收入。SpaceX與美國政府的合作也持續擴大。美國國防部日前任命馬斯克共同領導「子午線計畫」（Project Meridian），負責協助評估美國未來戰爭可能需要的武器、科技及軍事能力。根據FedScout統計，SpaceX迄今從美國國防部相關業務取得的收入已超過127億美元，國防合約也逐漸成為公司重要收入來源。