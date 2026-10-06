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中科西屯路每逢尖峰必塞爆，延伸「特五號道路」成為解煞關鍵，卻因高達22.79億元的用地費卡關。面對中央部會與中科管理局以「財政負債、補助額度已滿」回應，立法院副院長江啟臣日前會同立委顏寬恒、廖偉翔及市議會副議長顏莉敏實地會勘時重話反駁，強調大家都有負債不能成為停擺建設的藉口，主張國有地無償撥用與中央專案協助，力拚在台積電擴廠萬人進駐前打通交通瓶頸。特五號道路為東大路至都會園路段，全長1,880公尺、路寬45至50公尺。雖中科西南向聯外道路已通車多年，但往東延伸至都會園路的關鍵路段卻遲遲未開闢，導致上下班車流全擠在西屯路。根據台中市政府建設局簡報，該路段用地總費用約22.8億元，其中台糖土地佔約11.2億元、國有地佔約1.5億元，兩者合計已過半數。會勘過程中，中科管理局以負債沉重、補助額度有限回應；內政部國土署則表示本期生活圈計畫額度已滿，且直轄市用地費不在補助範圍內。對此，江啟臣反問，地方政府同樣面臨財政負債，大家有負債就不要開發，那都不要蓋馬路了，不可能的事情嘛。他指出，持續投入建設當然會有負債，關鍵在於如何解決成本最高的用地費。他主張，國有地應無償撥用、台糖應本於公共目的協助，私有土地再由地方政府負責，「這樣才有道理」。江啟臣進一步表示，台積電中科新廠明年第一座投產、2028年全面投產，經向台積電了解，未來增加的人口將達上萬人。當初中科開發時聯外道路缺乏通盤規劃，包括漢翔路在內多由地方政府接手善後；如今聯外道路只做半套，若拖到幾年後再做，經費恐翻倍變成50億元，「到時候還是喊沒有錢」。他強調，這次要做的是預防，絕不能等塞到動彈不得才來處理。江啟臣強調，整個國家都在為「護國神山」做相關配套，該道路開闢亦然，應以國家重大計畫的高度處理，「不要叫地方政府去負擔那個22億」。否則照現行做法，中央只補助鋪路工程費，其他全由地方自籌，「一條路台中市要開幾條？光這一條就要籌好幾年的經費」。他也提醒，園區要落實敦親睦鄰，周邊交通環境好，人才才願意進駐。江啟臣說，他已提出「務實接棒」與「20分鐘生活圈」的交通主軸，能幫通勤族省下10分鐘、半小時甚至1小時就是幸福，而特五號道路正是讓西屯與中科通勤族找回時間的關鍵一段。會勘最後達成決議：由台中市政府建設局提出計畫，向內政部國土署爭取納入生活圈道路計畫補助；江啟臣、顏寬恒與廖偉翔等區域立委將在立法院持續跨部會協調，並請中科管理局、台糖研議協助方式。