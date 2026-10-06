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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，國民黨主席鄭麗文昨天表示，確實具有一定外溢效應，但與過去「韓流」仍有很大差距，目前看不出、感受不到「破圈」，台北市長蔣萬安目前仍「相當穩定領先」。對此，沈伯洋今（6）日直呼，他難得同意鄭麗文的話，蔣萬安非常穩，根本不需要擔心，洋流都看不到。沈伯洋一早前往忠孝復興捷運站發行並親自發送實體文宣《順報》，媒體關切，鄭麗文在受訪稱看不出來洋流，蔣萬安還是維持相當穩定的領先一事。沈伯洋說，他跟鄭麗文政治立場能說是南轅北轍，「我非常難得同意她的話，就是蔣萬安真的非常穩，所以其實根本不需要擔心」，洋流都看不到，他很難得贊同鄭麗文主席講的話，「她真的很棒」。至於昨天談及雙城論壇時稱，現有的框架可以留著，卻被北市府嗆聲「打臉自己」。沈伯洋嘆氣說，這個問題回答滿多次，他的主張，從之前到現在都沒有變過。沈伯洋提到，雙城論壇若要持續，第一，不能再有政治前提，「我們不需要做有政治前提的交流」，且一定要有效益、有參與，若能夠達到這個目標，當然能夠繼續，若不能達到，「對我們來講，我們當然是去跟別的城市做無限城交流」。沈伯洋說，他昨天講說，框架可以留著，但內容要改變，若內容不改變，只是按照原來的方式繼續進行，這個對台灣人沒有助益。