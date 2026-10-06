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韓國U23男足在2026名古屋亞運男足奪金，沒想到隊長李期奕居然拿著金牌笑說「不用去當兵了」，大家都不在乎國家榮耀，只把重心放在免役上，讓許多韓國網友全部氣炸，就連SUPER JUNIOR始源都看不下去，發文說「對於這種行為感到非常遺憾。」韓國男足在名古屋亞運中，最終靠著1比0擊敗日本拿下金牌，讓全隊獲得免當兵資格，沒想到隊長李期奕拿到金牌後，不僅沒有感謝國家，反而開心表示，這次不拿金牌回國9天後就要當兵了，因此開心的說「我不用去當兵了。」不僅如此，隊中19歲小將朴昇秀還公開戴著「退伍帽」、手掛金牌的照片；20歲的楊民赫受訪時甚至表示，獎牌、獎盃都不重要，真正重要的是「不用服兵役」，直言球隊的大家都是想著這些事踢球的。事情延燒後，就連SUPER JUNIOR始源也加入討論，他發文寫下，認為如果身為國家代表的球員，能替國家與國民著想，就能體會默默服役的官兵有多辛苦，更不會隨便說出這種話，認為足球員的行為「令人深感遺憾。」事後李期奕、朴昇秀與楊民赫皆已公開道歉，李期奕坦言，身為隊長本應該對自己的每句話負責，但奪金後一時被幸福感衝昏頭，做出了輕率發言；朴昇秀與楊民赫也表示，沒有嘲弄正在服役官兵的意思，對造成社會不滿道歉。