我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許蘭香悲痛道別婆婆，依照婆婆生前託付處理後事，展現主母風範，也逼退企圖奪權的惡親戚。（圖／翻攝自嗑学君微博）

譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》播出後話題不斷，劇情近日進入後段高潮，第42集更直接虐翻觀眾。劇中劉學義飾演的「林錦岐」辭官返鄉，與譚松韻飾演的「許蘭香」迎來女兒出生，夫妻倆原本終於要走向安穩日子，沒想到林錦岐母親林大夫人「秦舜華」（孔令美飾演）卻因重病離世，臨終前與兒媳化解長久以來的心結，讓不少觀眾看哭。《蘭香如故》第42集劇情急轉直下，秦舜華早已身患重病，甚至出現皮膚潰爛等症狀，但她見兒子林錦岐忙著處理家族事務，兒媳許蘭香也正在坐月子，選擇獨自隱瞞病況，不願讓家人分心。直到病情惡化，林錦岐與許蘭香才得知真相，趕到床前時已是母親交代遺言的最後時刻。林錦岐自責痛哭，認為自己身為人子，竟沒有及時察覺母親重病，場面相當揪心。最讓觀眾虐心的是秦舜華臨終前與許蘭香的對話。過去秦舜華因為許蘭香出身，對這個兒媳始終有所芥蒂，態度也不算親近，但在生命最後關頭，她終於放下成見主動向蘭香道歉。秦舜華坦言，自從許蘭香嫁進林府，自己因為她的出身，一直沒有給過好臉色，甚至愧疚表示是自己愚痴、對不住她。許蘭香聽完後也含淚回應，母親雖然不喜歡她，卻從未真正苛刻刁難，反而在長輩面前多次維護她。秦舜華與林錦岐的母子訣別同樣讓觀眾淚崩。林錦岐在床前痛哭自責，秦舜華卻仍試著用幽默語氣安慰兒子，說自己終究還是瞞過了他，像是用最後一點力氣，替兒子減輕痛苦。這場戲也讓孔令美演技受到討論，她把一位母親臨終前的虛弱、不捨與慈愛都收在細節裡；劉學義則演出林錦岐強忍崩潰卻無法承受喪母之痛的狀態，母子之間的訣別成為本集最大淚點之一。