二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）在重心不穩的情況下勉強傳球發生暴傳，是導致後續連環失誤的主因，痛批他「想當英雄」

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但二壘手齊森姆在失去重心的情況下勉強將球傳向一壘，結果發生嚴重暴傳

洋基寫下自1975年奧克蘭運動家（Oakland Athletics）以來，大聯盟首次有球隊在季後賽首局發生3次失誤的難堪紀錄

紐約洋基（New York Yankees）在美國聯盟分區系列賽（ALDS）第2戰面對坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays），一開賽便上演防守災難。在美聯塞揚獎大熱門施利特勒（Cam Schlittler）先發登板的首局，洋基防線竟荒腔走板地發生高達3次失誤，不僅奉送對手分數，還創下大聯盟近51年來首次有球隊在季後賽單局3失誤的糟糕紀錄，遭到美國媒體無情砲轟。洋基隊媒《Talkin' Yanks》認為這場防守惡夢從比賽的第一個打席就開始。光芒開路先鋒迪亞茲（Yandy Díaz）擊出看似平凡的滾地球，洋基三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）卻發生漏接失誤讓打者上壘。緊接著阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出安打，隨後卡米內羅（Junior Caminero）擊出中線滾地球，洋基新秀游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）在二壘後方攔下球並完成封殺，，球直接砸在光芒休息室的牆上，這記要命失誤讓迪亞茲輕鬆跑回本壘先馳得點。洋基的失誤亂流並未就此停歇。下一棒希克斯（Liam Hicks）在兩好一壞時揮棒落空，光芒隨即提出挑戰。慢動作重播顯示，洋基捕手威爾斯（Austin Wells）的手套在接球後碰觸到了希克斯的球棒，雖然希克斯揮棒明顯過慢，但裁判仍依規定判決妨礙打擊，這成為洋基單局的第3次失誤。隨後辛普森（Chandler Simpson）擊出滾地球，齊森姆拋向二壘的傳球又偏高，險些釀成第4次失誤，所幸隆巴德奮力伸長身體接球並將腳留在壘包上，才驚險抓下出局數。施利特勒在防線崩盤的混亂中展現王牌身手，隨後讓梅薩（Victor Mesa Jr.）擊出滾地球出局，將失分控制在1分，但他在此局被迫多投了19球。，這同時也是洋基隊史在季後賽單局最多失誤的新高。這荒唐的半局也讓人回想起洋基在2024年世界大賽第5戰面對洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）時，由柯爾（Gerrit Cole）主投的第5局那場導致丟掉5分非自責分的守備大崩盤。針對洋基慘不忍睹的防守，美國體育媒體紛紛開砲。知名體育自媒體《Talkin' Yanks》在社群平台上毫不留情地批評：「洋基持續讓自己難堪，這次是齊森姆想當英雄惹的禍。」紐約郵報體育（New York Post Sports）也發文強調，這是洋基隊史上首次在季後賽單局出現3次失誤，直指洋基的防守表現令人失望。