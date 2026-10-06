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強化自主性 國內通訊及動力系統供應商加入

漢翔公司今年出席台中AI應用暨智慧製造展，發表「黑翼X」固定翼戰術無人機。這台與成功大學攜手，結合國內產、學、研各界能量共同合作開發，從初期研發、機體設計到系統整合，計有10家以上相關業者串聯，協力組建非紅供應鏈的成果。「黑翼X」是漢翔自主研發的固定翼戰術無人機，具備100公里精準攻擊能量，可針對地面、海上動態目標執行搜索、識別、定位與攻擊，能夠因應不同場地條件，快速完成部署；機上同時整合AI輔助判識及自主飛行技術。漢翔表示，去年8月隨著軍備局無人機相關採購需求逐漸明確，漢翔及合作團隊進一步將先前與國內學研單位合作之既有研發成果延伸發展，重新調整性能指標，並正式命名為「黑翼X」。而為強化本土自主性，漢翔也陸續邀集國內通訊及動力系統供應商加入，與原有合作夥伴共同投入，擴大國內無人機供應鏈的合作範圍。黑翼X的研發過程中，漢翔與成大攜手合作團隊，在相關單位支持下，於有限的時間內，面對繁複工作，逐步推進原型機研發。這段歷程也體現產學合作與產業實務相互結合的價值，讓學研成果有機會朝產品化延伸。目前黑翼X處於持續研發及性能優化階段，漢翔與合作夥伴將透過測試驗證工作，持續精進飛行性能。漢翔表示，黑翼X從產學研發起步，逐步發展為產品化的無人機，過程中每一項技術突破，都有賴合作夥伴的專業投入與共同努力；未來漢翔將持續與成大攜手國內供應鏈夥伴，深化自主研發能力，提升台灣無人機產業競爭力。