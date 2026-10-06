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▲中國官媒開罵蔡康永。（圖／微博@北京時間）

資深主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，目的只是「就是來見識一下」、「想聽聽看各方意見」，沒想到行為惹怒中國，不只合作品牌接連切割，中國官媒也加入戰局，北京廣播電視台旗下《北京時間》昨（5）日晚間發出863字長文，直接定調蔡康永是在替「台獨分子站台」，更以「這不叫情商，這是齷齪」重話開罵，甚至翻出他過去支持反服貿運動、金馬獎對黃渤說「這是我家，不是你家」等往事，質疑他早有政治立場。《北京時間》將矛頭對準蔡康永說的「見識一下」，反問他長年生活在台北，從1994年至今已歷經多次台北市長選舉，「沒見識過競選嗎？」更指他明明是去替沈伯洋站台，卻不願承認，甚至質疑是否因為仍想在中國賺錢，才不敢公開表明立場。文中還翻出蔡康永2013年主持金馬獎時對黃渤說過「這是我家，不是你家」，以及2014年曾以關心程序正義為由支持反服貿運動，將這些事件與此次現身沈伯洋競總串在一起，最後更號召中國網友繼續點名其他被認為具有「台獨」立場的藝人。但蔡康永確實從未表示自己是為沈伯洋站台，當天離場面對媒體詢問是否支持沈伯洋，他僅表示「想要聽聽看各方的意見」，也透露若有機會訪問每一位候選人「當然都很棒」，經紀人事後說明，蔡康永正在考慮訪問台北市長2位候選人，因此希望事前盡可能了解雙方的歷程與意見；沈伯洋5日受訪時也表示，蔡康永只是來了解不同候選人的主張及政見，認為這在台灣是相當平常的事。而蔡康永所說的「聽聽各方意見」很快也有後續，台北市長蔣萬安5日公開表示，每個人都有自由參與政治活動的權利，呼籲中國尊重台灣自由民主的生活方式，不應因政治傾向給予差別待遇，還當場邀請蔡康永參加自己的競總成立活動，蔡康永隨後在社群發文接下邀請，表示等收到具體邀約，就會欣然前往觀摩學習，還說會盡可能按照主人希望的服裝方向打扮，「共塑派對氣氛」，等於沈伯洋場子去了，蔣萬安的邀約也沒有拒絕。只是蔡康永的說明並未讓中國氣消，事件登上微博熱搜後，中國電動車品牌零跑汽車已刪除與蔡康永相關的合作內容，並發聲強調「始終堅持一個中國原則」；《時尚芭莎》等合作方也被發現陸續清理相關宣傳內容，如今《北京時間》再以「為台獨分子站台」、「太齷齪」等措辭點名，風波已從中國網友出征、品牌切割，一路延燒到官媒公開批判。【蔡康永藉口去競選現場是想見識一下】#蔡康永曾支持反服貿運動蔡康永現身「台獨」分子競選現場引發網友熱議，這個以高情商、會說話出名的台灣藝人，這回還能給自己洗白嗎？10月4日，在民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會上，蔡康永來到現場，而且還坐到了前排座位，手裡拿著加油棒一頓揮。儘管他扣著帽子，還戴著一個黑色口罩，但還是被認了出來。沈伯洋是誰啊？ 2024年10月，他就上了國台辦的「台獨」頑固分子清單；他成立了一個「黑熊學院」，表面打著戶外訓練、親子活動的旗號，實際是向台灣青少年灌輸「台獨」和仇視大陸的思想。2025年10月28日，重慶市公安局依據刑法和懲治「台獨」頑固分子的相關規定，以涉嫌分裂國家犯罪對他正式立案偵查。面對這麼一個典型的「台獨」分子搞的競選活動，蔡康永說自己去競選現場是想「見識一下」。你想見識啥？從陳水扁1994年競選到現在，台北市都選過8次市長了，您一個常年生活在台北的人，沒見識過競選嗎？這位蔡姓藝人是不是覺得我們都忘記了，2013年金馬獎頒獎禮上，他對黃渤說「這是我家，不是你家」。2014年以「關心程序正義」為名，支持反服貿運動；是不是以為自己很聰明，那些拙劣的藉口真的可以騙得了人？其實當時只是我們希望能夠繼續推動兩岸關係和平發展，就沒去計較一些跳梁小丑的行為。這次還想故技重施，明明去給「台獨」分子站台，卻敢做不敢認，這不叫情商，這是齷齪。是不是還想著要賺大陸的錢啊？怕萬一暴露了「台獨」立場就掙不到了。不過現在情況不一樣了，「台獨」勢力這十幾年來，無視大陸釋放的善意和兩岸民眾的福祉，在一條作死的道路上一去不回，無論中國政府還是民眾，對於「台獨」行為已經不會再有任何寬容了。眼下，零跑汽車已經宣布下架全部與蔡康永相關的合作內容，並聲明堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。那還有哪些商家跟這位蔡姓藝人有合作，是不是主動自查一下？大家也來說說，你還知道哪些「台獨」藝人？可以把他們的名字打在留言區裡，給咱們自己一個提醒。#蔡康永刪除小紅書訪談影片#蔡康永給台獨月台又不認太齷齪