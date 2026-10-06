Meta今（6）日宣布，Meta AI App家長監護功能正式在台灣上線，家長啟用後，可查看孩子過去7天曾向Meta AI詢問過哪些「主題」，但不會直接看到實際對話內容，若擔心接觸到不適齡資訊，也能把預設的「13歲以上」設定，切換成更嚴格的「限制的內容」。
家長可看孩子最近問AI什麼
Meta表示，目前在Facebook、Messenger或Instagram使用青少年監護功能的家長，將陸續看到新增的洞察分頁，App與網頁版都能使用。家長可從中查看孩子過去一週曾向Meta AI詢問的主題，並可進一步看到細分類別，例如生活風格可細分為時尚、飲食與節慶，身心健康則包含健身、生理健康與心理健康。不過，這項功能僅會顯示詢問主題，並不會讓家長直接看到青少年與Meta AI之間的完整聊天內容。
擔心內容太敏感可改成「限制的內容」
除了掌握孩子詢問AI的主題，家長也可以進一步調整內容限制。Meta AI預設提供「13歲以上」內容設定，設計上參考13歲以上電影分級概念與家長回饋，希望避免AI回覆不適合青少年的內容；若家長希望控管更嚴格，也可切換成「限制的內容」，進一步縮小孩子可與Meta AI討論的內容範圍。
針對較高風險的內容，Meta也加強監護措施，官方指出，如果青少年嘗試與Meta AI討論自殺或自我傷害相關內容，除了既有安全防護之外，未來也會主動通知家長。
Meta AI是什麼？Facebook、IG都能使用
Meta AI是Meta推出的生成式AI助理，可用來問問題、整理資訊、協助寫作或發想內容，目前除了獨立的Meta AI App，也整合在Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp等Meta旗下服務中。Meta在2025年推出獨立Meta AI App，讓使用者可直接以文字或語音與AI互動。
Meta AI家長監護怎麼開？先完成「家庭中心」綁定
家長必須先替孩子啟用Meta的青少年監護功能，依Meta目前設定，可透過「家庭中心（Family Center）」建立監護關係，由家長或監護人發出邀請，青少年完成同意後，即可由家庭中心集中管理Instagram、Facebook、Messenger等支援服務的監護設定。
完成監護後，家長可依照以下方式查看及調整Meta AI設定：
1.進入Meta「家庭中心」，或開啟支援監護功能的Meta App。
2.選擇已連結的青少年帳號，進入監護設定。
3.找到新增的「洞察」分頁，即可查看孩子過去7天向Meta AI詢問過的主題。
4.若希望進一步限制內容，可進入「內容設定」，將預設的「13歲以上」切換成更嚴格的「限制的內容」。
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Meta表示，目前在Facebook、Messenger或Instagram使用青少年監護功能的家長，將陸續看到新增的洞察分頁，App與網頁版都能使用。家長可從中查看孩子過去一週曾向Meta AI詢問的主題，並可進一步看到細分類別，例如生活風格可細分為時尚、飲食與節慶，身心健康則包含健身、生理健康與心理健康。不過，這項功能僅會顯示詢問主題，並不會讓家長直接看到青少年與Meta AI之間的完整聊天內容。
除了掌握孩子詢問AI的主題，家長也可以進一步調整內容限制。Meta AI預設提供「13歲以上」內容設定，設計上參考13歲以上電影分級概念與家長回饋，希望避免AI回覆不適合青少年的內容；若家長希望控管更嚴格，也可切換成「限制的內容」，進一步縮小孩子可與Meta AI討論的內容範圍。
針對較高風險的內容，Meta也加強監護措施，官方指出，如果青少年嘗試與Meta AI討論自殺或自我傷害相關內容，除了既有安全防護之外，未來也會主動通知家長。
Meta AI是什麼？Facebook、IG都能使用
Meta AI是Meta推出的生成式AI助理，可用來問問題、整理資訊、協助寫作或發想內容，目前除了獨立的Meta AI App，也整合在Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp等Meta旗下服務中。Meta在2025年推出獨立Meta AI App，讓使用者可直接以文字或語音與AI互動。
Meta AI家長監護怎麼開？先完成「家庭中心」綁定
家長必須先替孩子啟用Meta的青少年監護功能，依Meta目前設定，可透過「家庭中心（Family Center）」建立監護關係，由家長或監護人發出邀請，青少年完成同意後，即可由家庭中心集中管理Instagram、Facebook、Messenger等支援服務的監護設定。
完成監護後，家長可依照以下方式查看及調整Meta AI設定：
1.進入Meta「家庭中心」，或開啟支援監護功能的Meta App。
2.選擇已連結的青少年帳號，進入監護設定。
3.找到新增的「洞察」分頁，即可查看孩子過去7天向Meta AI詢問過的主題。
4.若希望進一步限制內容，可進入「內容設定」，將預設的「13歲以上」切換成更嚴格的「限制的內容」。