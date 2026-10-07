張棋惠這些年個人開銷全用現金或是金融卡支付，包括人生第一個要價12萬元的名牌包，她認為「有多少錢、做多少事」。

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▲張棋惠（如圖）坦言因過去一度離開演藝圈在PUB駐唱，因月收不到一萬元，再加上沒存款，導致完全沒辦法辦卡，讓她下定決心要努力賺錢。（圖／張棋惠臉書）

女星張棋惠自女團4 in love出道，42歲的她日前發文透露終於辦了人生第一張信用卡，引起網友熱議。近日張棋惠接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，透露19年前一度離開演藝圈到酒吧駐唱，當時因收入不穩導致無法辦信用卡，讓她下定決心要努力賺錢。張棋惠闖蕩演藝圈多年，日前發文透露終於辦了人生第一張信用卡，她受訪時坦言因過去一度離開演藝圈，在PUB駐唱，當時月收不到一萬元，再加上沒存款，導致完全沒辦法辦卡，「」不想因為沒錢而必須面對跟銀行借錢的窘境，心想著自己要努力賺錢。雖這些年靠著演藝圈工作累積不錯收入，老公也曾提過要幫她辦副卡，但張棋惠仍秉持「有多少錢、做多少事」的想法，僅用現金支付，甚至連人生第一個要價12萬元的名牌包也不例外，張棋惠說：「我當時心想，天哪！我竟然有能力買下這麼貴的包包。」但她也補充，如果真的有金額很大筆的東西，會先請老公幫忙刷卡，再把錢給對方。，甚至還曾被酸「為什麼要一直穿同一件衣服」，平時也不太會買奢侈品。不過，她也提到不便之處，坦言曾在國外買東西的時候，金融卡刷不過。被問到為何突然想辦信用卡？張棋惠透露因為近年很常出國，身邊朋友不斷建議她可以累積紅利、兌換機票里程等，被說服後才終於拿到第一張信用卡。她笑說起初連信用卡額度怎麼看都不知道，如今已經刷了8萬塊，對她而言算是一大突破。張棋惠近來鮮少上節目通告，她分享在忙著個人的音樂會，接下來也會準備錄製新單曲，開心直呼：「有人想聽我唱歌我就很開心，能把正能量的歌聲帶給大家。」對於演藝事業她也抱持「有多少能力、做多少事」的態度，直言雖然也曾渴望站上台北小巨蛋開唱，但現在有人願意支持就很棒了，「比如說我想唱到2000人，但之前可能是4、500人，那我可能會先抓個1000人、多一倍，一點一點往目標邁進。」