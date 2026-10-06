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美股那斯達克指數改寫新猷，台積電ADR勁揚2.75%再創新高，激勵台股今（6）日開盤就一度觸及49,968.92點，再創盤中歷史新高，不過5萬點大關近在眼前，市場追價力道轉弱，指數隨後震盪拉回，台積電及主要電子權值股回檔，電子零組件、金融、航運族群撐盤，台股盤中翻黑，上下震盪超過408點。截至上午10時54分，加權指數報49548.00點，下跌164.04 點，跌幅0.33%。權王台積電早盤再觸歷史新高2590元後走勢震盪，力守平盤2575元；主要電子權值股聯發科下跌逾4%，台達電勁揚1.5%，日月光投控下跌1%，鴻海震盪小漲。記憶體族群方面，南亞科守平盤530元；印刷電路板廠欣興下跌0.75%，被動元件廠國巨翻黑，聯電下跌近3%，IC載板廠南電維持平盤。股價超過千元的高價股漲跌互見，倍利科重返千元俱樂部，帶動高價股增至「55千金」。台股昨天收在49,712.04點，美股四大指數終場全面收紅。道瓊工業指數上揚90.94點、漲幅0.18%，收51,267.90點；標準普爾500指數上漲51.23點、漲幅0.66%，收7,773.95點；那斯達克指數勁揚286.45點、漲幅1.05%，收27,477.31點；費城半導體指數上漲36.06點、漲幅0.27%，收13,172.74點。AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上漲2.12%，台積電ADR則勁揚2.75%，雙雙走強，帶動台股早盤再創歷史新高。