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食安查驗標準「並未改變」 食藥署：看到馬鈴薯發芽一定會通知

知名麻辣烤魚進口美耐皿湯勺超標 133公斤退運銷毀

食藥署今（6）日公布邊境查驗不合格品項，其中知名食品大廠「華元食品股份有限公司」從美國進口「新鮮馬鈴薯」檢出「總配醣生物鹼/茄鹼」超標，總計33萬9580公斤須退運或銷毀。食藥署公布最新邊境查驗不合格品項；包括日本進口「鮮哈密瓜」、中國進口「鮮白蘿蔔」、中國進口「山藥」、越南進口「大白菜」農藥殘留含量不符規定、法國進口「鱈魚卵醬」防腐劑含量不符規定、美國進口「新鮮馬鈴薯」含污染物質及毒素不符規定等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，「華元食品股份有限公司」自美國進口的「新鮮馬鈴薯」並未發芽，但檢出「總配醣生物鹼/茄鹼」（龍葵鹼）248 mg/kg，根據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，馬鈴薯塊莖的龍葵鹼限量應為為200 mg/kg。而這也是農業部今年2月6日公布「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」後，首批被檢出不合格的馬鈴薯。但劉芳銘強調，食安查驗部分，龍葵鹼限量標準一直都是200ppm，並未改變。劉芳銘說，只要看到馬鈴薯發芽的部分一定會通知，發芽的也一定會進行檢驗，即便沒有發芽，進口馬鈴薯也會進行抽批檢驗。此批違規馬鈴薯總計33萬9580公斤，依規定須退運或銷毀。食藥署針對「華元食品股份有限公司」，在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另外，由「芯旺餐飲企業有限公司」（叼貓 麻辣烤魚）自中國進口的「（美耐皿）湯勺」溶出試驗結果超標，不符合食安法規定，總計133公斤依規定退運或銷毀。食藥署針對「芯旺餐飲企業有限公司」，在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。