國慶連假天氣將出現變化，中央氣象署預報中心科長表示，周五、周六（10月9日至10月10日）轉偏東風，水氣增加，台北、基隆北海岸及東半部迎風面降雨增多，周六花東雨勢更明顯，周日、下周一（10月11日至10月12日）才逐漸轉乾，此外明後兩天（10月7日至10月8日）清晨低溫約20至21度，近山區恐降至19至20度，提醒民眾留意早晚溫差。
今天迎風面仍有雨 國慶連假水氣增多
林伯東指出，今天迎風面仍有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭較明顯，新竹以南山區、花東則以午後降雨為主，嘉義以南山區不排除局部較大雨勢，明天起降雨逐漸減少，類似的天氣型態將持續到周四。
林伯東說明，周四仍以迎風面降雨為主，其餘地區則留意午後降雨；國慶連假天氣，周五、周六轉為偏東風，帶進較多水氣，迎風面降雨又會增加，其中周六花東降雨有稍微增多趨勢，周日、下周一水氣逐漸減少，降雨才會再度緩和。
周三、周四清晨探1字頭 3颱風不影響台灣
溫度方面，今天嘉義以北、宜蘭清晨約22至23度，近山區更低，新北石門最低19.2度、桃園楊梅19.7度，宜蘭、新竹、苗栗也約20度，明天、周四清晨低溫約20至21度，若是近山區或雲量較少地區，清晨可能進一步降至19至20度。
林伯東提及，北北基桃、宜蘭將於周四回溫，但竹苗、中南部及花東白天悶熱感仍可能持續。此外，在西北太平洋上有3個颱風，分別是「彩雲、若洛、小熊」，未來路徑都會逐漸北轉、往日本東方海面前進，對台灣沒有太大影響。
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林伯東指出，今天迎風面仍有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭較明顯，新竹以南山區、花東則以午後降雨為主，嘉義以南山區不排除局部較大雨勢，明天起降雨逐漸減少，類似的天氣型態將持續到周四。
林伯東說明，周四仍以迎風面降雨為主，其餘地區則留意午後降雨；國慶連假天氣，周五、周六轉為偏東風，帶進較多水氣，迎風面降雨又會增加，其中周六花東降雨有稍微增多趨勢，周日、下周一水氣逐漸減少，降雨才會再度緩和。
溫度方面，今天嘉義以北、宜蘭清晨約22至23度，近山區更低，新北石門最低19.2度、桃園楊梅19.7度，宜蘭、新竹、苗栗也約20度，明天、周四清晨低溫約20至21度，若是近山區或雲量較少地區，清晨可能進一步降至19至20度。
林伯東提及，北北基桃、宜蘭將於周四回溫，但竹苗、中南部及花東白天悶熱感仍可能持續。此外，在西北太平洋上有3個颱風，分別是「彩雲、若洛、小熊」，未來路徑都會逐漸北轉、往日本東方海面前進，對台灣沒有太大影響。