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雙十國慶連假將至，許多台灣民眾正規劃前往日本、南韓等地欣賞秋季楓紅，產險業也升級海外旅遊醫療保障，安達產險就針對熱門旅遊目的地，升級海外突發疾病保障，除保障額度提高2-3倍，也含法定傳染病及最高12萬美元的海外急難援助服務，降低旅客在秋季旅程中可能面臨的氣候變化、季節性流感及海外就醫等風險。安達產險指出，秋季不僅是賞楓旺季，也是流感及流感併發重症較易發生的時節，再加上氣溫驟變與熱門景點人潮眾多，旅客在此期間面臨的健康風險亦相對提高。除了做好保暖與健康管理等個人防護措施外，旅客也應於出發前檢視自身旅遊醫療保障是否充足。若於海外發生突發疾病，緊急就醫不僅可能打亂行程安排，亦可能衍生可觀的額外醫療支出。針對這些風險，安達產險也升級旅遊保險方案，在海外突發疾病保障部分，日本、南韓、澳洲、紐西蘭及非申根歐洲國家額度提高至2倍，美國及加拿大保障額度提高至3倍，並已皆含法定傳染病及最高12萬美元的海外急難援助服務。至於水上及陸上交通工具延誤保障部分，每滿4小時定額給付6000元，單一事故累進式給付最高12000元，涵蓋多種交通工具，包括客運、火車、高鐵、海上巴士或渡輪等交通工具，協助因延誤而受影響的行程安排。安達產險總經理曾增成強調，隨著秋季旅遊旺季來臨，完善的行前準備是確保旅程順利的重要關鍵。除了預訂機票與住宿外，旅客也應考量健康與天候風險對行程可能造成的影響，並選擇最符合自身需求的保障方案，這次旅遊保險升級，讓客戶能更安心地享受旅程，專注於旅途中的美好體驗。