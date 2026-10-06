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過去三年曾連續吞下單季百敗、被外界戲稱為「軟柿子」的芝加哥白襪隊，今年在季後賽上演了大驚奇！在美國聯盟分區系列賽（ALDS）第2戰中，白襪以4：3逆轉擊敗克里夫蘭守護者，不僅在系列賽取得2連勝聽牌，更創下今年季後賽不敗的4連勝紀錄，距離睽違21年的聯盟冠軍戰僅有一步之遙。他們隊史過去3度在季後賽取得「2勝0敗」的開局，最終全數順利晉級，無疑讓球隊更具信心。除了球隊士氣高昂，一項驚人的歷史數據也正為白襪的「下剋上」之旅背書。根據大聯盟官方賽後公布的紀錄顯示，白襪隊史過去3度在季後賽取得「2勝0敗」的開局，最終全數順利晉級，突破率高達完美的100%。他們上一次達成此成就，正是2005年的世界大賽，當時他們不僅連勝聽牌，最終更成功奪下世界大賽冠軍。白襪此役在首局便陷入2分落後，這是他們今年季後賽首度處於劣勢。然而，陣中日籍重砲村上宗隆在4局上敲出帶有打點的關鍵安打，不僅帶動球隊反攻，更在第6局靠著隊友的串聯安打一舉逆轉戰局。賽後，村上宗隆對於球隊為何能在這支連續三年百敗的隊伍中展現強大韌性，提出了他的觀察：「大家都經歷了許多。例行賽期間，外界一直有『我們很弱』或是『連三年百敗』等各種壓力。但我們在這樣的壓力下依然能夠打出好成績，這無疑成為了球隊強大的自信來源。」白襪總教練維納伯（Will Venable）對於子弟兵的表現感到無比驕傲。他在賽後記者會上難掩激動地表示：「我們是一支會奮戰滿9局、拚到27個出局數的球隊。我們從未失去鬥志，也絕不氣餒，我們會繼續堅持並戰鬥到底。」接下來，系列賽第3戰與第4戰將回到白襪的芝加哥主場舉行。這座城市已經等待這樣的季後賽激情太久了。維納伯也向支持者喊話：「我非常期待能將（晉級）這份禮物送給我們的球迷。球員們這一整年都在回應球迷的期待，球迷的聲音我們都聽見了，是他們給了我們力量。」