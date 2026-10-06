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吳志中兩度提「她是一個母親」 稱對14歲兒子有照顧責任

徐佳青夫遭控開公務車跨州接送 外交部：請駐美代表處查明

被問家屬能否開公務車？吳志中：當然只有外交官可以開

僑委會委員長徐佳青遭民眾黨團指控，多次讓未成年兒子隨行出訪、以「攝影官」名義參與活動，其丈夫也被指曾駕駛外交部管轄的公務車跨州前往紐約。對此，外交部政務次長吳志中今（6）日回應，外交部目前沒有接獲任何相關檢舉，但已分別請駐德國、駐美國代表處釐清真相。他並兩度強調，徐佳青身為母親，對未成年兒子有照顧責任；至於公務車爭議，吳志中則明確表示，「外交部公務車當然只有外交官可以開」，將待查明實際情況後再對外說明。針對民眾黨團昨指控，徐佳青過去任職僑委會副委員長期間，曾讓當時未滿14歲的兒子隨行赴歐洲，並以「攝影官」名義參與活動，但僑委會並無此一正式職務，質疑濫用公務資源，吳志中今上午赴立法院備詢前受訪強調，外交部目前並沒有收到任何檢舉。不過，吳志中隨後表示，「我們要理解，徐佳青委員長就是一個母親」，她未成年的兒子需要照顧，身為母親也必須負起相關責任，「我想大家也要注意到這個事情」。吳志中表示，外交部是從新聞報導得知相關爭議，目前已請駐德國代表處針對活動及人員出席情形釐清真相。他之後再次強調，「請大家不要忘記」，徐佳青身為一名母親，有照顧未成年兒子的責任。另外，針對徐佳青丈夫遭指駕駛駐美代表處公務車，從華府跨州前往紐約接送兒子與徐佳青會合，吳志中則表示，外交部同樣是從媒體得知相關訊息，目前尚未獲得證實，也沒有收到任何檢舉信。吳志中說，外交部已促請駐美代表處釐清究竟發生什麼事情，在真相確認之前，不會只聽取單方面說法，相關各方情況都需要查清楚，等事實釐清後再向外界說明。外交部5日晚間已表示，駐外館處公務車輛訂有相關管理規範，車輛應依公務需要使用，並已要求駐美代表處查明被指不當使用公務車的情形並報部，再釐清有無違規。媒體進一步詢問，外交部所屬公務車是否可以由外交官家屬使用，吳志中則明確回應，「公務車當然只有外交官可以開，這一點應該滿清楚的」。