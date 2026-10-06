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打不贏就作弊 找人類撰寫程式試圖代替

▲《星海爭霸》是知名的即時戰略遊戲，考驗玩家使用各種戰略擊敗其他玩家。（圖／《星海爭霸》）

未經授權直接用 使用AI要留意

日前國外舉辦一項競賽，讓各種AI模型一起參加經典即時戰略遊戲《星海爭霸：怒火燎原》AI競賽，但其中一位「參賽者」OpenAI GPT-6 Astra卻被發現，自行下載、執行由人類製作的程式「Stardust」，代替自己所寫的程式，這項作弊行為被發現後，Astra的模型被還原。根據外媒報導，由「StarSkirmish」創辦人凱・麥克菲特斯（Kai McPheeters）舉辦一項公開測試，讓大型AI語言模型撰寫C++程式，操控《星海爭霸：怒火燎原》進行對戰，每個模型都會在知名地圖Heartbreak Ridge、Benzene和Destination上使用神族進行對戰，測試會給模型1小時的時間撰寫、測試自己寫出來的機器人程式，再進行對戰。當時Astra、Claude Opus 5.5和一個由人類撰寫的機器人Pluto進行三方競賽，Astra寫出來的機器人陷入苦戰，沒想到Astra直接下載「Stardust」，想要取代自己寫出的程式，在被發現後，Astra的程式碼被還原，繼續競賽。「Stardust」是由人類所撰寫的機器人程式，在《星海爭霸》AI競賽中勝率超過93%，這個程式碼以MIT授權條款公開於GitHub，不過有一項附加條件，未經作者書面同意，不得將其分支版本提交至《星海爭霸》AI競賽。目前不清楚Astra為何會下載「Stardust」來使用，但也可以看出Astra有機會直接使用未授權的內容，當成自己的生成成果，若使用者沒有發現，可能會有侵權嫌疑。另外，在Astra程式被還原之後，Astra還是能自行擊敗其他機器人，不需要「Stardust」也能贏下比賽，但Astra還是選擇在落後時「作弊」。