《王國之心》準備迎接25週年，SQUARE ENIX 近日公開系列25週年特別影片「因為是朋友，才能相遇」（友達だから、出会えた―），從初代一路回顧索拉、唐老鴨、高飛穿梭不同世界的冒險，背景更響起宇多田光演唱的經典主題曲《光》，滿滿回憶殺讓老玩家瞬間回到當年。系列將於2027年3月正式迎接25週年，官方也預告接下來還會陸續公開紀念企劃。
《王國之心》25週年回憶殺！宇多田光《光》一響老玩家全懂
《王國之心》（KINGDOM HEARTS）即將迎接25週年，本次紀念影片一開始沒有直接秀出最新遊戲畫面，而是以帶有年代感的螢幕開場，旁邊還擺著歷代相關收藏與《Ultimania》等書籍，營造玩家房間般的懷舊氣氛。隨著畫面轉暗，宇多田光《光》的旋律響起，索拉、唐老鴨與高飛過去造訪過的世界，以及一路上遇見的迪士尼角色、夥伴與重要對話接連出現。
影片後段更刻意將歷代《王國之心》的索拉、唐老鴨與高飛以相似的「向前奔跑」構圖串在一起，從早期作品一路跑到《王國之心III》，除了可以直接看出系列畫面與技術25年來的變化，也像是在告訴玩家，三人的冒險還沒有結束。官方25週年網站目前時間軸最後同樣寫著「然後，前往最新作《王國之心IV》」，替系列下一段故事留下伏筆。
《王國之心》新合輯10月8日上市！一次補完主要故事
除了替2027年的25週年暖身，SQUARE ENIX 也將於10月8日推出《王國之心 Collection［I～III］》，登上Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S及Windows，日版建議售價11,000日圓（約新台幣2,200元）。合輯一次收錄《KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-》、《KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue》以及《KINGDOM HEARTS III + Re Mind》，想從頭補系列主要故事的玩家，不必再一款一款找。
官方同時推出上市紀念活動，只要追蹤《王國之心》官方X 帳號並轉發指定貼文，就有機會抽中「25週年紀念透明寫真卡」，共抽出125名；卡片印有索拉、唐老鴨與高飛，還搭配鑰刃造型吊飾，能透過透明卡片與三人一起拍照，活動至10月31日晚間11時59分截止。
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《王國之心》（KINGDOM HEARTS）即將迎接25週年，本次紀念影片一開始沒有直接秀出最新遊戲畫面，而是以帶有年代感的螢幕開場，旁邊還擺著歷代相關收藏與《Ultimania》等書籍，營造玩家房間般的懷舊氣氛。隨著畫面轉暗，宇多田光《光》的旋律響起，索拉、唐老鴨與高飛過去造訪過的世界，以及一路上遇見的迪士尼角色、夥伴與重要對話接連出現。
影片後段更刻意將歷代《王國之心》的索拉、唐老鴨與高飛以相似的「向前奔跑」構圖串在一起，從早期作品一路跑到《王國之心III》，除了可以直接看出系列畫面與技術25年來的變化，也像是在告訴玩家，三人的冒險還沒有結束。官方25週年網站目前時間軸最後同樣寫著「然後，前往最新作《王國之心IV》」，替系列下一段故事留下伏筆。
除了替2027年的25週年暖身，SQUARE ENIX 也將於10月8日推出《王國之心 Collection［I～III］》，登上Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S及Windows，日版建議售價11,000日圓（約新台幣2,200元）。合輯一次收錄《KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-》、《KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue》以及《KINGDOM HEARTS III + Re Mind》，想從頭補系列主要故事的玩家，不必再一款一款找。
官方同時推出上市紀念活動，只要追蹤《王國之心》官方X 帳號並轉發指定貼文，就有機會抽中「25週年紀念透明寫真卡」，共抽出125名；卡片印有索拉、唐老鴨與高飛，還搭配鑰刃造型吊飾，能透過透明卡片與三人一起拍照，活動至10月31日晚間11時59分截止。