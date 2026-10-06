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民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉行競選總部成立大會，知名主持人蔡康永低調現身會場，手持「台北順起來」加油棒與旗幟，相關畫面曝光後立刻引發對岸反彈。對此，前央視記者王志安直言，中國對蔡康永的處理，客觀上會幫助「洋流」，台灣人都會認為這是打壓，如果最後蔣萬安輸掉，沒準這個也是因素之一。王志安指出，蔡康永去沈伯洋競選總部現場，顯然是去支持的，否則沒有必要戴著口罩到場，還拿著加油棒。蔡康永當天被認出身分後，曾受訪解釋說：「就是來見識一下，想要聽聽看各方的意見，如果有機會的話，訪問得到每一位候選人會很棒。」對於蔣萬安後續口頭發出邀約，王志安認為，這番話某種程度上是在給蔡康永遞台階，不過，中國方面恐怕不會接受這樣的說法。他進一步表示，除非蔡康永到了現場直接喊出：「我是中國人，打倒台獨！」王志安進一步分析，中國對蔡康永採取的處理方式，客觀上反而可能產生替「洋流」助勢的效果，台灣民眾看到這樣的發展，很可能會將其視為一種打壓。至於這是否可能進一步影響台北市長選情，王志安則提出假設，若最後蔣萬安真的輸掉選舉，「沒準這個也是因素之一」。