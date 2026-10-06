藝人蔡康永近日現身沈伯洋競選總部成立大會，在中國掀起抵制風波，陸續有中國企業迅速與其切割，雖有中國《北京廣播電視台》旗下《北京時間》發文猛攻蔡康永、中國官媒前總編胡錫進控其「犯下大錯」，但截至發稿時間為止，北京官方並無明確表態。有新加坡媒體引述學者分析，不排除是為了避免引發台灣內部反彈，反而傷及藍營選情。
星媒《聯合早報》報導，中國目前還在放國慶長假，北京尚未針對蔡康永現身沈伯洋競選活動做出回應。上海海峽兩岸研究會研究員包承柯受訪時強調，中國迄今沒有真正封鎖蔡康永，可能是因為台灣藝人出現在藍綠不同陣營活動並不罕見，而蔡康永也已表態將參與蔣萬安的活動，可以進一步觀察他的後續動作：「至少現在我不認為他（蔡康永）是需要官方表態的一個人物。」
包承柯聲稱，北京官方不會介入台灣的選舉，通常只在影響兩岸關係的重大事件發生時，才會明確表態，之所以關注台灣年底的地方選舉，是因為這對了解台灣政治走向有指標性意義；至於中國民間的各種評論，他則認為：「14億人口，管不過來」。
報導並引述台灣國際戰略學會理事長王崑義分析，北京此時「不回應是最好的反應」，總不能把看戲的民眾都當做支持台獨，否則可能引發台灣內部反彈，反而傷及藍營選情：「從蔣萬安的反應判斷，藍營正在做風險管控，避免中國民間對蔡康永的批評波及蔣萬安。」
王崑義並指出，蔡康永沒有鮮明的藍綠色彩，當天也沒有上台發表政治言論、為沈伯洋站台，同時也表示將參加蔣萬安的活動，認為中國企業的切割行為，更多是商業風險管控，而非官方指令；在他看來，中國民眾容易把台灣地方選舉與統獨問題直接聯繫起來，但選舉不是公投，不是在選統或獨。
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包承柯聲稱，北京官方不會介入台灣的選舉，通常只在影響兩岸關係的重大事件發生時，才會明確表態，之所以關注台灣年底的地方選舉，是因為這對了解台灣政治走向有指標性意義；至於中國民間的各種評論，他則認為：「14億人口，管不過來」。
報導並引述台灣國際戰略學會理事長王崑義分析，北京此時「不回應是最好的反應」，總不能把看戲的民眾都當做支持台獨，否則可能引發台灣內部反彈，反而傷及藍營選情：「從蔣萬安的反應判斷，藍營正在做風險管控，避免中國民間對蔡康永的批評波及蔣萬安。」
王崑義並指出，蔡康永沒有鮮明的藍綠色彩，當天也沒有上台發表政治言論、為沈伯洋站台，同時也表示將參加蔣萬安的活動，認為中國企業的切割行為，更多是商業風險管控，而非官方指令；在他看來，中國民眾容易把台灣地方選舉與統獨問題直接聯繫起來，但選舉不是公投，不是在選統或獨。