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一拳行情3000至5000港幣 這次「加碼」到10萬

▲矢板明夫（紅圈處）在飯店內剛告別工作人員，黑衣男立即尾隨攻擊。（資料畫面／台中市議員施志昌提供）

▲涉嫌攻擊矢板明夫的港籍男子廖港發，今天下午被移送台中地檢署複訊。（資料畫面／讀者提供）

檢列5大理由求重刑 建請接押追查幕後者

印太戰略智庫執行長矢板明夫3個月前遭中國籍港人廖港發攻擊，台中地檢署今（6）日偵查終結，查出廖男具有香港「和勝和」幫派背景，過去受僱打人的「行情」為一拳港幣3千元至5千元，這次則疑因高達10萬港幣的報酬受僱犯案，檢方認定廖男的集團受境外人士出資僱用，企圖透過跨境施暴製造寒蟬效應、達到殺一儆百效果，今（6）日依傷害等罪提起公訴，具體求處法定最重刑5年，並建請法院接續羈押；另有4名共犯已出境，檢方發布通緝。矢板明夫7月6日受邀到台中為春雨文教基金會研習活動講課，準備離開台中市永豐棧酒店時，突然遭持香港護照的中國籍男子廖港發揮拳攻擊，導致臉部受傷。廖男犯案後變裝，準備從台中國際機場離境，警方掌握行蹤後在候機室將他攔下，並遭法院裁定羈押至今。台中地檢署調查，廖港發是香港地區「和勝和」幫派成員及所謂「行動組」組長，過去曾在香港接受委託毆打金主指定對象，行情為一拳港幣3000元至5000元。檢方指出，這次廖男與其他香港幫派成員受境外人士出資僱用，組成跨境施暴犯罪組織，分批入境台灣，並前往活動地點勘查現場、確認動線及蹲點守候。檢方調查，自稱「陳偉豪」的金主訂立新的報酬條件，透過同夥吳男向廖港發表示，如由廖親自下手，「上面」願支付港幣10萬元。檢方認為，廖港發為取得高額報酬而親自下手，在永豐棧酒店大廳毆打矢板明夫臉部，犯案後並企圖離境。中檢表示，本案犯罪目的在於藉由跨境施暴製造寒蟬效應，認為犯罪手法具有高度計畫性、組織性及反偵查性，不僅侵害被害人身體法益，更企圖透過跨境暴力及媒體傳播產生殺一儆百效果，危害公共安全、言論自由及我國司法權的有效行使。檢察官偵查終結後，認廖港發涉犯《刑法》傷害罪，以強暴方式犯公然侮辱罪、恐嚇公眾，以及《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌，依法提起公訴；另有4名共犯已出境，檢方發布通緝，至於幕後指使者及在台協力者，仍持續追查。檢方並以藉暴力製造寒蟬效應、犯罪目的惡劣、組織分工縝密且具高度反偵查性、僅因金錢即攻擊素不相識之人，以及挑戰國家司法權、嚴重危害公共安全及言論自由等理由，具體求處法定最重5年徒刑，並建請法院接續羈押。檢方指出，廖港發屬預謀受僱犯案，犯後亦未見真摯反省，除請求法院從重量刑並接續羈押外，也將持續追查幕後指使者及在台協力者，以釐清本案是否還有其他共犯或相關犯罪網絡。