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日本火腿5日公布「宮崎鳳凰聯盟」參賽名單，台灣捕手林家正名列其中，將把握秋季實戰機會持續累積比賽經驗，為明年球季提前準備；另一名台灣投手古林睿煬則未出現在這次名單內。宮崎鳳凰聯盟是日本職棒球季結束後的重要秋季賽事，通常提供年輕球員、二軍選手及需要調整狀態的球員更多實戰機會。對旅日首季尚未升上一軍的林家正而言，這次入選名單，也代表他仍有機會透過秋季比賽展現攻守能力，爭取球團更多信任。林家正近年因國際賽表現受到關注，曾在世界12強賽擔任中華隊主戰捕手，協助球隊奪下冠軍，今年經典賽也持續扮演重要捕手角色。其蹲捕能力與比賽掌控力獲得火腿肯定，球團今年將他網羅入隊，合約推估為1年1600萬日圓，約新台幣322萬元。旅日首季林家正尚未登上一軍，整季主要在二軍磨練。不過就二軍成績來看，他在有限打席中展現不錯攻擊內容。本季二軍出賽48場，累積107打席、99打數，敲出31支安打，包括5支二壘安打與1發全壘打，貢獻13分打點、跑回12分，另有7次保送、16次三振，打擊率3成13、上壘率3成55、長打率3成94，OPS為0.749。對捕手位置而言，林家正不只需要適應日職投手群、配球節奏與守備細節，若能持續維持穩定打擊表現，也將有助於提高未來競爭一軍機會。火腿這次鳳凰聯盟名單中，捕手共有4人入選，包括林家正、藤森海斗、吉田賢吾及日渡騰輝。林家正將在秋季賽事中與隊內其他捕手競爭出賽機會，也能藉由實戰持續熟悉火腿投手群。投手方面，火腿名單包含生田目翼、金村尚真、田中正義、福谷浩司、齋藤友貴哉、根本悠楓等人，不過台灣投手古林睿煬並未出現在這次參賽名單內。