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MLB 10/6季後賽兩場比賽結果

賽事 客隊 比分 主隊 勝投 敗投 救援成功 系列賽戰況 ALDS G2 芝加哥白襪（CHW） 4：3 克里夫蘭守護者（CLE） 伯克（Sean Burke） 薩布羅斯基（Erik Sabrowski） 泰勒（Grant Taylor） 白襪 2：0 領先 ALDS G2 紐約洋基（NYY） 2：5 坦帕灣光芒（TB） 布瑟（Cam Booser） 施利特勒（Cam Schlittler） 貝克（Bryan Baker） 光芒 2：0 領先



賽事 客隊 主隊 台灣時間 轉播單位 先發投手對戰組合 系列賽戰況 NLDS G3 洛杉磯道奇（LAD） 亞特蘭大勇士（ATL） 06：00 FS1 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） vs 塞爾（Chris Sale） 平手 1：1 NLDS G3 密爾瓦基釀酒人（MIL） 聖地牙哥教士（SD） 09：30 FS1 梅（Dustin May） vs 皮維塔（Nick Pivetta） 釀酒人 2：0 領先

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美國聯盟分區系列賽（ALDS）持續熱戰。今（6）日賽事中，坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）與芝加哥白襪（Chicago White Sox）皆在主場守住勝利，雙雙以2勝0敗的姿態取得系列賽聽牌優勢。反觀陷入苦戰的紐約洋基（New York Yankees），單局爆發3次失誤種下敗因，今日以2：5不敵光芒，目前已面臨淘汰邊緣。《NOWNEWS》整理兩場季後賽戰果，以及明日賽程提供讀者參考。美聯東區龍頭光芒隊今日在主場迎戰同區勁敵洋基隊。面對今年美聯塞揚獎大熱門的洋基王牌施利特勒（Cam Schlittler），光芒在首局便因洋基的三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）、二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）與捕手威爾斯（Austin Wells）接連發生失誤而兵不血刃地先馳得點。雙方以1：1僵持到5局下半，光芒打線再度發威。首名打者阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出右外野安打點燃攻勢，隨後卡米內羅（Junior Caminero）與德盧卡（Jonny DeLuca）接連敲出二壘安打。洋基游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）在2出局後又發生傳球失誤，光芒二壘手帕拉西奧斯（Richie Palacios）把握機會補上中外野2分打點安打。光芒在此局藉由3支安打與對手失誤狂灌4分，施利特勒也在投完4.1局後黯然退場。洋基打線方面，在缺少因右小腿拉傷缺陣的主砲賈吉（Aaron Judge）的情況下火力受限，全場僅靠著指定打擊萊斯（Ben Rice）的雙響砲攻下2分。最終洋基以2：5吞敗，在系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢，下一戰將回到紐約背水一戰。在另一場美聯分區系列賽中，芝加哥白襪隊在客場以4：3逆轉擊敗克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）。白襪不僅在分區系列賽取得2連勝聽牌，更在今年季後賽寫下4戰全勝的不敗神話，距離自2005年後首度挺進聯盟冠軍戰僅差一場勝利。