美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美國聯盟分區系列賽（ALDS）持續熱戰。今（6）日賽事中，坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）與芝加哥白襪（Chicago White Sox）皆在主場守住勝利，雙雙以2勝0敗的姿態取得系列賽聽牌優勢。反觀陷入苦戰的紐約洋基（New York Yankees），單局爆發3次失誤種下敗因，今日以2：5不敵光芒，目前已面臨淘汰邊緣。《NOWNEWS》整理兩場季後賽戰果，以及明日賽程提供讀者參考。
洋基防線大崩盤 光芒集中火力痛擊塞揚大熱門
美聯東區龍頭光芒隊今日在主場迎戰同區勁敵洋基隊。面對今年美聯塞揚獎大熱門的洋基王牌施利特勒（Cam Schlittler），光芒在首局便因洋基的三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）、二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）與捕手威爾斯（Austin Wells）接連發生失誤而兵不血刃地先馳得點。
雙方以1：1僵持到5局下半，光芒打線再度發威。首名打者阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出右外野安打點燃攻勢，隨後卡米內羅（Junior Caminero）與德盧卡（Jonny DeLuca）接連敲出二壘安打。洋基游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）在2出局後又發生傳球失誤，光芒二壘手帕拉西奧斯（Richie Palacios）把握機會補上中外野2分打點安打。光芒在此局藉由3支安打與對手失誤狂灌4分，施利特勒也在投完4.1局後黯然退場。
洋基打線方面，在缺少因右小腿拉傷缺陣的主砲賈吉（Aaron Judge）的情況下火力受限，全場僅靠著指定打擊萊斯（Ben Rice）的雙響砲攻下2分。最終洋基以2：5吞敗，在系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢，下一戰將回到紐約背水一戰。
白襪上演大逆轉 客場2連勝強勢聽牌
在另一場美聯分區系列賽中，芝加哥白襪隊在客場以4：3逆轉擊敗克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）。白襪不僅在分區系列賽取得2連勝聽牌，更在今年季後賽寫下4戰全勝的不敗神話，距離自2005年後首度挺進聯盟冠軍戰僅差一場勝利。
MLB 10/6季後賽兩場比賽結果
明日賽事預告（2026年10月7日）
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美聯東區龍頭光芒隊今日在主場迎戰同區勁敵洋基隊。面對今年美聯塞揚獎大熱門的洋基王牌施利特勒（Cam Schlittler），光芒在首局便因洋基的三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon）、二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）與捕手威爾斯（Austin Wells）接連發生失誤而兵不血刃地先馳得點。
雙方以1：1僵持到5局下半，光芒打線再度發威。首名打者阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出右外野安打點燃攻勢，隨後卡米內羅（Junior Caminero）與德盧卡（Jonny DeLuca）接連敲出二壘安打。洋基游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）在2出局後又發生傳球失誤，光芒二壘手帕拉西奧斯（Richie Palacios）把握機會補上中外野2分打點安打。光芒在此局藉由3支安打與對手失誤狂灌4分，施利特勒也在投完4.1局後黯然退場。
洋基打線方面，在缺少因右小腿拉傷缺陣的主砲賈吉（Aaron Judge）的情況下火力受限，全場僅靠著指定打擊萊斯（Ben Rice）的雙響砲攻下2分。最終洋基以2：5吞敗，在系列賽陷入0勝2敗的絕對劣勢，下一戰將回到紐約背水一戰。
在另一場美聯分區系列賽中，芝加哥白襪隊在客場以4：3逆轉擊敗克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）。白襪不僅在分區系列賽取得2連勝聽牌，更在今年季後賽寫下4戰全勝的不敗神話，距離自2005年後首度挺進聯盟冠軍戰僅差一場勝利。
MLB 10/6季後賽兩場比賽結果
|賽事
|客隊
|比分
|主隊
|勝投
|敗投
|救援成功
|系列賽戰況
|ALDS G2
|芝加哥白襪（CHW）
|4：3
|克里夫蘭守護者（CLE）
|伯克（Sean Burke）
|薩布羅斯基（Erik Sabrowski）
|泰勒（Grant Taylor）
|白襪 2：0 領先
|ALDS G2
|紐約洋基（NYY）
|2：5
|坦帕灣光芒（TB）
|布瑟（Cam Booser）
|施利特勒（Cam Schlittler）
|貝克（Bryan Baker）
|光芒 2：0 領先
|賽事
|客隊
|主隊
|台灣時間
|轉播單位
|先發投手對戰組合
|系列賽戰況
|NLDS G3
|洛杉磯道奇（LAD）
|亞特蘭大勇士（ATL）
|06：00
|FS1
|山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） vs 塞爾（Chris Sale）
|平手 1：1
|NLDS G3
|密爾瓦基釀酒人（MIL）
|聖地牙哥教士（SD）
|09：30
|FS1
|梅（Dustin May） vs 皮維塔（Nick Pivetta）
|釀酒人 2：0 領先