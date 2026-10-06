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王子麵為何叫王子？名字藏著「寶貝兒子」寓意

▲味王1959年在台北成立，最初只做味精，1960年代末因速食麵興起，開始與日本明星食品合作，1970年推出王子麵。（圖／翻攝自味王官網vewong.com/）

王子麵包裝「竟是70年代童星」！現況曝光：變婦產科醫師

▲童星王懷麟（右）長大後轉行並成為帥氣的婦產科醫師，左為男星KID。（圖／臉書粉專「王懷麟醫師的幸孕園地」）

「王子麵」是不少台灣人記憶中的經典零食，沒想到如今因「公主麵」意外再度掀起討論，也讓這款陪伴幾代人的速食麵歷史受到關注。王子麵在西元1970年上市，當年不少國中、小學生會直接把麵體當零食乾吃，味王因此將份量調整至60公克，同時修改麵體與調味配方，意外打造出全球第1款以乾吃為主要食用方式的速食麵。而「王子麵」名稱象徵味王的寶貝兒子，包裝男孩則以童星王懷麟為設計參考，如今他已退出演藝圈，成為一名婦產科醫師。王子麵背後的生產企業味王，早期在樹林鎮興建味精工廠，最初主要業務就是生產味精，直到1960年代末期，台灣食品市場逐漸出現速食麵，味王也看見這項新興食品產業的發展機會。當時味王決定與日本明星食品展開技術合作，並引進相關生產設備，著手研發屬於自家的速食麵產品，最終推出後來家喻戶曉的「王子麵」。至於為何取名「王子麵」，背後其實有一層品牌寓意。這個名稱象徵味王心目中的「寶貝兒子」，也讓產品從上市之初就建立起鮮明的角色形象。除了名稱有故事，王子麵包裝上的卡通男孩同樣大有來頭。味王股份有限公司常務董事兼總經理陳恭平曾表示，當年的卡通圖樣是味王參考70年代童星王懷麟所設計的產品商標，如今這名童星已成為婦產科醫師，從童星一路走到不同的人生階段。至於王子麵上的男孩為何特別戴著棒球帽？陳恭平解釋，這項設計其實與1968年的台灣棒球熱潮有關。當年台東紅葉少棒隊以大比數擊敗日本少棒明星隊，引發全台關注，台灣社會掀起一股棒球風潮。味王也將這股時代記憶融入產品設計，因此讓卡通男孩戴上棒球帽，最後再搭配招牌笑容，逐漸成為王子麵最具辨識度的品牌象徵。