我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著秋意漸濃，正是走訪山城放慢腳步的好時機。「2026台中好湯溫泉季」10月療癒行程接力登場，壓軸活動「森湯音樂會」將於10月17日在東勢林場悠揚展開，結合森林景觀、樂曲演出與戶外騎遊，邀請民眾在暖湯、山林與音樂相伴下，度過最愜意的秋日時光。台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，台中擁有谷關、大坑、烏日及東勢等特色溫泉場域。今年溫泉季以「溫泉、自然、音樂」為主軸，將泡湯延伸至多元療癒體驗。繼10月3日在清新溫泉飯店舉辦「水感溫泉・療癒瑜伽」獲得熱烈迴響後，壓軸登場的「森湯音樂會」特別選在綠意環繞的東勢林場白鴿草坪舉辦。陳美秀指出，音樂會現場安排街頭藝人演出、親子最愛的「樂福哥哥」帶動跳，以及愛玉、原木杯墊等手作體驗。出示活動圖卡還可享有125元優惠入園價。民眾即使未報名DIY體驗，也歡迎自備野餐墊到場聆聽音樂、漫步森林，感受漫活秋日午後。觀旅局表示，10月17日當天同時舉辦「2026台中自行車嘉年華」，今年邁入第10屆，作為台灣自行車旅遊節十大品牌活動之一，已吸引1,700名車友報名。參加者將共同騎訪東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，歡迎親子家庭與戶外愛好者把握機會，一同感受台中山城風光。「2026台中好湯溫泉季」將持續至10月31日。活動期間造訪台中市指定合法溫泉旅宿，與活動立牌或桌牌合照，並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定貼文留言區，即可參加抽獎，有機會獲得「台中－日本名古屋」雙人來回機票及溫泉住宿券等多項大獎。