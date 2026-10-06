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一家三口再被爆同框 陳昭姿：溫哥華就是行程起點

外交部稱「她也是一位母親」 陳昭姿反嗆：公務車也要體諒？

民眾黨立法院黨團昨（5）日指控僑委會委員長徐佳青曾讓當時年僅14歲的兒子以「攝影官」名義隨團出訪，丈夫唐博偉也被指曾駕駛外館公務車。民眾黨立委陳昭姿今（6）日再爆，有民眾提供2024年徐佳青出席「北美洲臺灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社」照片，徐佳青一家三口全員到齊，質疑徐佳青一家「寄生僑委會」，要求僑委會說清楚，這趟出差究竟是「徐佳青家族旅遊」，還是公務行程。民眾黨團5日召開記者會，指控徐佳青2022年赴歐洲出差時，曾讓當時約14歲的兒子以「攝影官」名義隨行；另有知情人士爆料，徐佳青丈夫曾駕駛華府中心公務車，載著兒子跨州前往紐約與徐佳青會合。陳昭姿今天再度公布民眾提供的照片，指徐佳青2024年4月出席「北美洲臺灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社」時，不只本人現身，丈夫及兒子也同場出現，「一家三口全員到齊」。陳昭姿指出，民眾黨團先前也曾比對徐佳青兒子2024年在社群平台公開的出國旅遊行程，發現部分地點與徐佳青公務出差行程有所重疊，而這趟「溫哥華之旅」正是其中的起點。陳昭姿因此質疑，徐佳青家人究竟是以何種身分參與相關活動？交通、接待及相關資源又是如何安排？並要求僑委會進一步說明，「這趟出差到底是『徐佳青家族旅遊』，還是『公務行程』？」針對民眾黨團指控，外交部政務次長吳志中今天表示，目前已請相關駐外單位進一步釐清，包括駐德國代表處等單位了解實際情況，待事實釐清後再向外界說明。吳志中也提到，外界應理解徐佳青身為一位母親，當時14歲的兒子單獨在台灣，她有照顧兒子的責任。對此，民眾黨團反批，外交部一方面稱要徹查相關爭議，另一方面卻又以徐佳青的母親身分替其說明。白質疑，「我們除了體諒她是一位母親要照顧小孩，也要體諒她們家沒有購車，所以便允許委員長一家濫用公務車嗎？」民眾黨要求外交部不能只針對徐佳青本人調查，更應徹查公務車管理及調派環節。她點名華府中心主任、副主任及僱員，以及負責車輛管理的駐美代表處行政組、政治組、會計組等單位，要求釐清相關人員是否知情，以及公務車究竟由誰核准、交由誰使用。